「忠魂義魄」桃園義勇季來了 2個月客家兩大祭典邀你來驗體

桃園市長張善政今天下午主持2025桃園義勇季啟動記者會，宣告今年起「客家乙未祭x客家義民祭」兩大客家重要祭典共同舉辦，張善政說，乙未祭和義民祭客家兩大祭典都是客家先烈捍衛鄉土事蹟，兩個月活動，讓小朋友、年輕人了解客家先烈抗暴英勇事蹟，體驗客家傳統珍貴文化。

今年這項客家義勇祭活動，由市府客家事務局與平鎮區公所共同舉行，張善政和在地社區里民共同舉起象徵義勇精神的旗幟，宣告義勇季「「客家乙未祭x客家義民祭」活動，自7月27日起跑，至9月11日為期兩個月，重新詮釋客家先民保鄉衛土的「忠勇」與「義魄」精神。

張善政表示，義民祭、乙未祭是桃園客家文化兩個非常重要的祭典，義民祭紀念當年清朝林爽文事件，客家鄉親捍衛鄉土故事，乙未祭是日本時代抗拒日本人入侵，也是捍衛鄉土故事，今年兩個祭典合在一起舉辦，近兩個月祭典規畫6個主題活動，讓民眾、年輕人體認當年客家先烈英勇事蹟，認識更多客家珍貴傳統文化。

客家義勇季活動為期兩個月，以「忠魂義魄舉世無雙」為主題，7月由客家乙未祭率先登場，結合乙未保台紀念公園、義民廟推出「義勇再出發」小小義士保家園勇闖庄頭，由社區共演的「義勇百卅夜—乙未保台戰爭130周年紀念音樂會」，踏尋乙未戰爭歷史足跡的「義勇小旅行」，讓更多人親身體驗和了解乙未戰役的歷史意義。

接著8月9日「客家義民祭」登場，有重現義民戰火守護信念的「義民風雲音樂舞台劇」，保留傳統信仰文化與創新的「義民爺出巡」挑擔踩街活動，展現台灣本土客家戲曲獨特性的「義民客家大戲」；延續客家聚落中元普渡重要祭典，傳承義民爺信仰。