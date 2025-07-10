竹東治安再亮紅燈！曾助警方辦案 公所智慧停車柱3度遭砸

新竹縣竹東鎮架設於中正路、新正路沿線的智慧停車柱近來遭人蓄意破壞，廠商痛批，這已是第3度遭破壞，形同挑釁竹東的和平與尊嚴，甚至直指背後恐有黑幫與地方派系介入，同時懸賞3萬元希望民眾幫忙找出破壞者。警方表示，已鎖定特定對象積極偵辦中，是一位年長者，與黑道勢力無關。

竹東鎮公所委外廠商近來多次發現架設於中正路、新正路沿線的智慧停車柱遭人蓄意破壞，雖設備迅速修復，不影響民眾停車權益，但已造成困擾。廠商在臉書社團「竹東小鎮」重金懸賞3萬元，盼鎮民一起幫忙揪出破壞者。

「我們是竹東人，我們愛這塊土地」，廠商貼文強調，智慧停車設備原是為了提升城鎮便利與安全，卻接連遭不明人士破壞，不僅造成公共財損失，更像是在對整個鎮民進行「心理戰」。廠商憂心此次事件不單為惡作劇，可能牽涉地方派系或政治動作，甚至接獲恐嚇與騷擾訊息，「讓人夜不能寐、心驚膽跳」，並已多次報警。

對此，竹東鎮公所表示，已接獲廠商通報3次破壞情事，因廠商都有備品，第一時間已完成損壞停車柱的汰換與修復，確保民眾停車不受影響。後續也請警方加強沿線巡邏，並研議增設監視器、巡邏箱等措施，加強治安防護。

竹東警分局指出，本案發生於7月7日晚間11時許，被害人報案稱位於竹東鎮新正路、中山路、中正路路邊停車格之停車柱遭他人毀損，竹東警分局立即擴大調閱監視器畫面，並已鎖定特定對象積極偵辦中，將持續針對該路段附近周邊加強巡守，防制不法情事。

竹東警分局呼籲，警方對於犯罪行為絕不寬貸，絕對不允許不法行為挑戰公權力，維護安心的生活環境。