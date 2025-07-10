麻將館亂象叢生 竹市民進黨團推「休閒娛樂事業管理自治條例」

新竹市近年出現多起麻將館、棋牌社與德州撲克等娛樂場所設立於學校周邊或住宅社區，市議員美娟指出，這些無人管理的麻將館雖是合法營業，卻可能暗藏賭博與毒品問題，且竹市至今仍無「特定行業自治條例」可依循，未提出具體對策，執法端只能仰賴警方長期蒐證、突襲稽查，卻無法讓根本解決問題，連業者搬遷都無從要求。

市府回應，現行已訂定竹市休閒活動場館業登記管理作業要點，以加強該類業者商業登記申請審核機制。並同步強化聯合稽查作為，以提升源頭管理與執法效能。

市府表示，針對登記為休閒活動場館業、疑似以桌遊店名義實際從事麻將營業場所，前已啟動跨局處聯合稽查作業。迄今已查核逾50家次，目前列管業者計20家，並採定期與不定期方式進行持續查察。對於設址鄰近學校場所也列為重點查察對象，強化聯合稽查及經營情形掌握。

產發處指出，若由警察機關查獲業者涉及「刑法」賭博罪或違反社會秩序維護法，經法院裁定勒令歇業者，市府可依「商業登記法」規定廢止其商業登記。

市府強調，有關「休閒活動場館業」相關登記管理部分，已於去年10月間函詢經濟部釋示指導在案，目前也已參考相關縣市等推動自治條例經驗，初步研擬竹市休閒活動場館業自治條例草案，續依程序進行，同時也強化聯合稽查作為，以提升源頭管理與執法效能。

鄭美娟說，這些無人管理的麻將館多數在疫情期間轉型而來，後疫情時代更是一度如雨後春筍般開業，然而只需一般商業登記，就能開在學校與社區旁；以三民國小周邊為例，去年即有業者進駐大型社區內，引發眾多家長與社區居民反彈，投訴噪音、煙味、治安風險問題不斷。民進黨市議會黨團已主動擬定「休閒娛樂事業管理自治條例」草案，呼籲市府立即啟動規畫。

市議員劉崇顯表示，本次草案的立法方向主要是休閒娛樂事業的相關管制措施與罰則，包含 娛樂事業設立區域限制，明定不得設於特定學校周邊、住宅密集區等敏感地點；營業時間規定，避免深夜營業擾民或引發治安疑慮；營運型態管理針對是否涉及博弈性質、是否設有未成年人進入防範機制等做出清楚界定；管理與稽查機制，建立市府專責單位負責登記、審查、查核等行政程序，落實地方政府監督責任。

曾資程議員指出，早在去年議會定期會已有多位議員針對此問題質詢市府，要求研擬相關管理辦法，特別針對娛樂場所設立區位、營業時間、營運型態進行規範，但市府仍無具體作為，娛樂產業有其經濟價值與社會角色，但管理應有規範與邊界，不能任由業者「擦邊球」經營，侵擾社區生活品質。