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桃園分區放颱風假 陳學聖點出張善政一特質：如清流

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天發文，談及桃園市長張善政分區放颱風假，表示若是政治人可像個耶誕老公公讓全市放假，或可助攻反大罷免，但張善政逆風而行，在政治紛亂年代，如一道清流。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天發文，談及桃園市長張善政分區放颱風假，表示若是政治人可像個耶誕老公公讓全市放假，或可助攻反大罷免，但張善政逆風而行，在政治紛亂年代，如一道清流。圖／聯合報系資料照片

日前丹娜絲颱風來襲，桃園市長張善政宣布分區放假引來地方正反評價，不少網友還灌爆張善政臉書表達不滿。國民黨前立委陳學聖今天直言，張善政若是政治人可像個耶誕老公公讓全市放假，或可助攻反大罷免，但張善政逆風而行，也證明了其科技人、工程人本質，在政治紛亂年代，如一道清流。

桃園市本月7日因應颱風來襲，發布蘆竹、大園、新屋、觀音沿海4區停班停課，引發「一市兩制」議論。也有部分民進黨議員也批評張善政的決策，因為分區放假，讓僅一路之隔或一河之隔相鄰的行政區上班、放假不同調，造成擾民。

同時也是國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人的陳學聖今天在臉書以「張善政的本」為題發文，表示，這次丹娜絲颱風來襲，張善政的「分區放假」被電爆，但也看出張善政是一個有「本」的人。

陳學聖說，第一個本，就是張善政作決策，一定有所本，「他看的是數據，而不是情緒。」如果隨情緒走，張善政大可大開善門，全市放「微風」假，大家開心，然後壓力就再北上，換成雙北市長接招，頭疼要不要放假。

他認為，張善政也明知這分區放假不討好，因為放假的四區，和其他區緊密連結，可能就隔個馬路，竟然一路兩樣情，民意會沸騰，是很自然、預料中的事。

「但張善政全扛起來了！」陳學聖表示，因為張善政就是有所本的人。假，放與不放，全看氣象局數據，雖冰冷，但治國才能穩健。不然在大罷免來臨前夕，張善政若是政治人，第一也是唯一的念頭，就是全市放假，像個聖誕老公公，讓大家開心，或許可助攻反大罷免。

陳學聖表示，但張善政選擇逆風而行，甚至得罪了一些自己人，可是這也反證了張善政的另一個本，就是他的本質，是一個「科技人」、「工程人」，這在政治紛亂的年代，反而像是另一道清流。陳也認為，更像是賴清德總統十講之外，沒有講但更應該講的、另一篇政治人物治國重要的典範。

張善政 大罷免 丹娜絲颱風

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