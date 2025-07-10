新台幣當飼料！義民祭「神豬」進駐竹縣議會 盼養大養肥扶弱送暖

新竹縣議會響應2025北埔中元義民祭「神豬撲滿認養」公益活動，在議長張鎮榮號召、縣議員王辰翔協助下，將神豬撲滿請到議會，讓議員、職員們用新台幣愛心餵養，神豬目前已長大到24.25公斤，張鎮榮籲大家加把勁，把神豬養大養肥，一起扶弱送暖。

中元普渡是全台最重要的節慶之一，因動保意識抬頭，在兼顧百年文化與友善動物下，北埔鄉公所推出「神豬撲滿慈善公益」活動，活動比照傳統「養神豬」模式，定期追蹤每隻神豬撲滿「健康」狀況，並辦理公量作業。

議長張鎮榮指出，很高興公益愛心能夠融入到傳統祭典活動裡，神豬撲滿認養做公益，可以幫助到需要的人，非常有意義，這是新竹縣議會第3次參與了，每次都吸引議員、職工們共襄盛舉，積極餵養神豬，希望大家繼續加油，在8月底期限前，請盡量下重手餵養，讓神豬越長越重，愛心滿滿。

縣議員王辰翔表示，這次是鄉公所今年首站秤重神豬，首先來到新竹縣議會，感謝議長張鎮榮、副議長王炳漢、國民黨團書記長張良印等人的號召，與同仁一起來做公益，謝謝大家的愛心。