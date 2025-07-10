懷舊台漫「諸葛四郎展」再現桃市圖 市長張善政直呼懷念

桃園市長張善政昨日出席桃園市立圖書館總館「少年英雄—諸葛四郎展」開幕。現場展示《諸葛四郎》動畫片段、原畫手稿及介紹，張善政參觀後表示，《諸葛四郎》既有娛樂性，更傳遞「勇氣與正義」的正面價值觀，笑稱童年記憶都回來了。歡迎市民朋友把握機會共遊圖書館，重溫台漫的感動與魅力。

開幕儀式上，張善政提及物資缺乏的年代，漫畫是許多孩子的主要娛樂，其中《諸葛四郎》是當時最風靡、最具代表性的本土作品。租一本往往一看就是好幾個小時。如今《諸葛四郎》漫畫透過3D動畫形式重現眼前，不僅讓下一代可以重新認識老台漫魅力，也是珍貴的文化傳承，成為跨世代的情感共鳴。

文化部人文及出版司長楊婷媜表示，《諸葛四郎》動畫最初曾在國家漫畫博物館展出播放，隨後重新剪輯、增配台、客語版本，在「世界母語日」活動放映，獲得廣大迴響。期待伴隨特展開幕，能再次引起關注，提升大眾對台漫的重視與支持，推動本土漫畫產業持續發展。

諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍表示，透過展覽，讓大家看見民國47到54年《漫畫周刊》連載《諸葛四郎》362期的盛況，也讓大家體會只要身體力行不放棄，也能像作者葉宏甲一樣，成就不凡。

張善政說，桃園有幸成為《諸葛四郎》再度亮相的舞台，感謝諸葛四郎文化藝術基金會提供珍貴史料與原作手稿，以及文化部的支持與補助。開幕當天，市議員陳美梅、教育局副局長林威志、桃園副區長邱創正、桃園市立圖書館館長施照輝、台北市鄉土教育中心主任張親鵬、台北市文化基金會總監李志勇等也到場響應。