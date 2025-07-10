張善政中壢基層座談會談財畫法 魏筠3度打斷高喊不合適 里長這樣反應

桃園市基層中壢區座談會今上午舉行，立委魯明哲提到前市長鄭文燦上任後就希望國民黨3立委協助修財畫法，這是完全沒有政黨色彩的事，桃園市長張善政接著補充，財畫法地方看起來增加259億元，不過被在場的市議員魏筠數度打斷，高喊今天場合「不合適」，張善政也立即嚴肅回應，現在要講美術館事宜，各位里長覺得是不是中壢的事，里長們大喊好並全場大聲拍手。

魯明哲今座談會後因要先離開，張善政變讓魯先致詞，並提到待會餐敘所有議員皆有上台和大家談話的時間。

魯明哲表示，桃園正在起飛中，但就是礙於經費不夠，跟各位報告，去年就通過財畫法的修正案，如果按照比例計算，桃園市政府每1年有可能可以增加259億元，4年就可以增加逾1000億，在座各位里長有沒有人不要這1000億？

魯說，要跟各位拜託，這件事情不要變成爭議的焦點，2020年鄭文燦、議長邱奕勝一同到立院旁餐廳，拜託國民黨3位立委要修財畫法，目的就是讓地方多一點錢，「所以我覺得這個完全沒有政黨顏色各位說對不對，大家都希望地方的財政好一點點」，那對立委來講，把經費爭取到地方，來給議員去審議及市府去分配，在一起努力之下，希望明年增加的259億真的能夠到位，里長提的問題通通可以解決。

張善政立即說他要花一分鐘補充，張表示，增加這個預算裡面，看起來有259億，可是現在行政院說可能將來有一些補助款…，張話還沒說完，在台上的魏筠喊說，「市長基層座談會談這些不合適吧」，張立即回過頭表示，「不會我覺得是要讓委員跟所有里長知道現在的狀況，尤其是我要講的是我們中壢這邊的美術館，大家覺得是不是中壢的事情，各位里長美術館是不是中壢的事情」。現場里長們紛紛附和大喊好跟對，並全場爆出如雷掌聲。

之後張要繼續講，又被魏筠第3度打斷，張再次說，「中壢的事可不可以講，讓我繼續講完」，張表示，美術館在鄭文燦時代預算要50億元，不過因預算不夠減項發包，將預算刪到30億元，謝謝中央文化部補助約10億元，不過做到後半段發現需要再增加20億元，希望中央跟文化局能照比例負擔。