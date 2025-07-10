兌現「交通暢行」願景 竹市府公布交通改善施政成果

新竹市地狹人稠，交通是施政難題與重點，新竹市府今舉辦交通改善施政成果記者會，向市民報告自市長高虹安上任至今的交通改善與道路建設進展，包含爭取中央補助改善行人環境、瓶頸路口、道路安全、智慧交控等，同時優化大眾運輸服務，推動停車管理智慧化等措施，逐步實現交通暢行願景。

代理事長邱臣遠表示，市府跨局處推動「道安五環」，降低整體事故風險，今年1月至5月交通事故與2024年同期相比，A1死亡人數減少30%，A2受傷人數減少4.9%，顯示交通改善已逐步展現成效，上半年也達成交通部所訂較2023年減少15%交通死亡事故的目標。

邱臣遠說，高虹安上任後立即成立交通改善小組，已召開27次會議，2023年8月竹市全國首創智慧裝卸貨車格，引進智慧停車柱及科技執法，也擴大至竹市學校家長接送區，解決占用的問題及提高周轉率，目前全市智慧停車柱累計建置1381席，此外，也跨單位合作與稅務局、警察局、新竹監理所及監理站成立「新竹市淨牌群組」及「欠稅拖吊群組」，經由開單系統偵測到車牌黑名單即通報並查扣欠稅大戶、註銷或偽造號牌車輛。

邱臣遠表示，市府帶頭邀請桃園市、新竹縣、苗栗縣推動桃竹竹苗通勤定期，規畫4種方案，最便宜「竹竹月票288元」，2023年10月2日上路以來累積購買人次超過50萬人次，運量累積超過2100萬人次，整體公共運輸運量成長41.8%。

交通處表示，市府向交通部爭取新竹縣市與新竹科學園區管理局合作推動國道1號智慧交通發展計畫，於去年9月正式啟動，平均旅行時間減少達18%。此外，也克服困難完成長度160公尺的高峰路拓寬工程，從1車道增加為3車道，新設3公尺寬的人行道，有效分散進出園區的壅塞車流，提供行人友善空間。

工務處表示，在道路建設的部分，截至今年6月台一線替代道路（118線至台68線）工程進度已達15%，預計在2027年4月底完工。頭前溪替代道路工程的都市計畫變更案，已提報內政部都市計畫委員會審議中，接下來將持續推動相關作業，確保工程順利進行。經國大橋交通改善工程已完成細部設計，預計在今年7月中旬送交國土署審查，待審核通過，工程即能順利推進。

另外，慈雲路空橋工程進度也已於今年6月達18.3%。市府積極辦理路面改善，至今已完成224條道路及巷弄道路整修，總長56.1公里、面積44.7萬平方公尺，更嚴格把關本市路燈裝置品質，已汰換全市4714盞老舊路燈。

市議員張祖琰說，市府的多項作為，包括成立「交通改善小組」、跨縣市推動TPASS通勤月票規畫、先導公車的試辦等，都讓民眾在日常生活中切實感受到交通環境的優化與提升，展現市政革新的具體成果。

市議員李國璋指出，市府針對東區通往園區的整體交通動線，透過有效的分流與管制措施，已有顯著改善，而備受關注的慈雲路空橋工程，也將在完工後大幅提升新竹科學園區周邊交通的順暢度，呼籲民眾在施工期間多加體諒與配合，一同攜手迎接更加便捷與安全的城市交通環境。