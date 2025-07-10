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拱天宮「中元普度法會」開放報名 3千份祭品將全數捐出做公益
時序即將邁入農曆鬼月，傳統習俗的中元普度好兄弟也將登場，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮乙巳年「中元普度法會」自即日起開放報名，受限場地約可擺設3千份祭品，拱天宮透過官網提醒信眾，期間未開放電話或網路登記，請信眾特別注意以免受騙。
拱天宮管委會表示，乙巳年「中元普度法會」自農曆6月12日（國曆7月6日）至農曆7月10日（國曆9月1日）下午5點為止，在拱天宮辦公室接受現場登記。贊普普品的費用每份1500元，並接受以現金袋郵寄登記（請註明姓名、地址、電話，贊普份數），本宮並未開放電話或網路登記，請信眾特別注意以免受騙。
乙巳年中元普度活動，將於農曆7月14日（國曆9月5日）禮聘道長起鼓誦經祈福，為期兩天的科儀於7月15日（國曆9月6日）傍晚開香普度。
總幹事陳春發表示，受限場地約可擺設3千份祭品，贊普的祭品以「全數捐出」辦理，於農曆7月16日（國曆9月7日）安排捐贈低收入戶、慈善機關與弱勢團體，推動社會公益，發揮媽祖慈悲濟世的精神。他強調，這項善舉已行之有年，捐助對象多以苗栗縣境居多，但外縣市慈善機關與弱勢團體若有意也可主動與拱天宮聯繫。
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