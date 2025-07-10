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竹北「育兒後援隊」再啟動 0至6歲幼兒發展諮詢28日登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供

為實現友善育兒城市願景，新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供東區、西區、城區市民就近、便利的專業諮詢。

竹北市長鄭朝方表示，育兒是現代家庭的重要挑戰之一，尤其在以核心家庭為主的竹北市，多數家長雖然投入滿滿關愛，卻時常面臨專業知識的缺乏而焦慮。透過「育兒後援隊」提供的諮詢服務，讓每一位家長不再單打獨鬥，而是能夠獲得可靠的支持與陪伴。

鄭朝方進一步指出，掌握黃金發展期，為孩子奠定健康快樂的成長基礎。孩子的情緒表現與行為反應，往往是需要被理解與引導的訊號。因此服務聚焦於幼兒語言發展、行為情緒、日常飲食等，藉由一對一諮詢模式，協助家長理解孩子需求、獲得具體建議，進而採取合適的教養方式，穩定親子互動關係。

「0至6歲兒童發展諮詢服務」自7月28日起將於大義、隘口、十興三個里集會所輪流辦理，限定竹北市民報名，每位孩子限參與至多兩類「一對一專業諮詢」，而各類僅限一次。

鄭朝方呼籲家長善用此次服務資源，並可先透過前導自我覺察問卷（https://reurl.cc/dQKZzD）了解孩子的發展狀況，或可直接報名（https://reurl.cc/nmWGev），選擇符合需求的專業領域諮詢，孩子的成長，竹北市公所與您一起守護。

新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所續辦「0至6歲兒童發展諮詢服務」，由職能、語言、物理治療師、臨床心理師及營養師等專業人員組成的「育兒後援隊」，7月28日起持續提供1對1諮詢服務。圖／竹北市公所提供

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