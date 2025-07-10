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竹市水資中心二期延宕挨批 市府：請國土署加速推動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市客雅水資中心二期擴建工程進度嚴重落後，市議會民進黨黨昨開記者會，指市府未能有效掌握工程時程，恐致竹市汙水處理系統超載。記者王駿杰／攝影
新竹市客雅水資中心二期擴建工程進度嚴重落後，市議會民進黨黨昨開記者會，指市府未能有效掌握工程時程，恐致竹市汙水處理系統超載。記者王駿杰／攝影

新竹市客雅水資源回收中心每日處理汙水已達3萬噸、處理量110%負載，二期擴建又嚴重落後。市議會民進黨團昨開記者會批市府行政怠惰，恐衝擊市民生活與環境。市府回應，已召開研商會議並函請國土署加速推動客雅水資中心第二期擴建工程，預計3至4年完成。

議員曾資程說，市府早已完成關東次幹管與公道五路幹管等前端工程，卻未同步推動水資中心擴建，顯示規畫失當與調度不力；議員楊玲宜直言，早在2019年前市府就開始進行水資中心二期擴建規畫、爭取中央補助，但現任市府未能持續推進，未來恐導致廢水無處可去。

議員劉崇顯提到，關埔地區納入接管範圍是前市府發包興建；客雅溪水資源回收中心來不及擴建，新納管的社區汙水也無法排入下水道，等於是「有接沒有通」。

市府工務處說明，客雅水資中心二期擴建及一期功能提升等工程納入中央推動的再生水計畫，供應新竹科學園區高科技產業用水。客雅中心擴建採促參模式推動，預計3至4年內完成。

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