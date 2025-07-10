桃捷棕線等候政院核定 盼年底動工

串聯桃園龜山、新北新莊的桃園捷運棕線規畫多時，市府今年5月第二次提送基本設計及經費至交通部審議。市長張善政昨說，市府已同步推動先期工程、提前啟動招標準備，目前進度比預期快，期待中央審查作業順利推進，力拚棕線今年底正式動工。

桃園捷運棕線全長11.38公里，採用中運量系統，包含地下段6.1公里設置5站及高架段5.28公里設置2站，共設置7個車站，並採用全自動無人駕駛模式營運，預計18分鐘即可從桃園抵達新北迴龍，43分鐘即可從桃園抵達台北市區的民權西路站。

張善政昨主持市政會議表示，棕線規畫目前仍在行政院審議，但已進入最後階段；市府今年1月第一次提送基本設計及經費審議後，交通部提出許多意見，捷工局快速啟動設計優化作業，5月將修正設計送交通部，交通部正準備送往行政院，原則上沒有太大問題。

張善政說，等待行政院核定期間，市府已先行推動騎樓打通、地面整平、電箱遷移及路樹遷移等前期工程；捷工局也在進行土建及機電等招標前置作業，當行政院一核定，就立即啟動招標作業。

至於工程設計原規畫拆除大棟橋，經捷工局實地勘查後，評估恐影響居民通行，因此重新檢討，提出免拆橋方案，不僅降低道路施工影響，同時節省經費支出。