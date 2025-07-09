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影／頭份中興路、富強三街口路面出現4公尺長「天坑」 原因責任待釐清

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科會同大地工程技師公會人員前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞擴大。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科會同大地工程技師公會人員前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞擴大。圖／頭份警分局提供

苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科據報會同大地工程技師公會人員下午前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞災情擴大。

苗栗縣頭份警分局表示，下午2點多接獲民眾通報，分局警備隊副隊長張冠偉立即趕往現場處理，建築工地人員已先行設置三角錐、架設圍籬與警示線，封鎖下陷區域並進行灌漿補強作業，防止行人與車輛誤入發生意外，初步觀察坑洞長度約4公尺，暫無擴大跡象，確切塌陷原因尚待相關單位釐清。

建管科長邱耀加表示，出現坑洞的現場上午已有坍陷的徵兆，下午會同大地公會技師到場了解，當地施工的建商預計興建地下3層、地上14層的住宅大樓，目前進行基地的灌漿作業，大地公會技師查看，工地周圍的擋土設施完好，也沒有泥水沖刷的情況，不排除當年道路開闢時，路基未充分填實，以致大雨沖刷導致路基被掏空，但原因和責任目前有待釐清，由於這幾天仍有雨勢，請建商先將坑洞回填加固，防止坑洞擴大。

頭份警方呼籲用路人，行經該路段時務必注意現場管制與標示，避免發生危險。

苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科會同大地工程技師公會人員前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞擴大。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科會同大地工程技師公會人員前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞擴大。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科會同大地工程技師公會人員前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞擴大。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科會同大地工程技師公會人員前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞擴大。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科會同大地工程技師公會人員前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞擴大。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科會同大地工程技師公會人員前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞擴大。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市中興路與富強三街口附近一處建築工地旁的路面今天發生坍陷，縣府建管科會同大地工程技師公會人員前往查看，坑洞長約4公尺，目前原因待查，建管科請建商先進行灌漿補強，防止坑洞擴大。圖／頭份警分局提供
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建築 苗栗縣 頭份

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