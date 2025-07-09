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桃市府3作為推進捷運棕線計畫 拚年底動工

中央社／ 桃園9日電

桃園市長張善政今天表示，捷運棕線工程經費審議已進入行政院核定程序的最後階段，市府已採取3項預備作為前置作業，盼今年底順利動工，早日實現北北桃1小時軌道生活圈願景。

張善政上午主持市政會議聽取捷運工程局「捷運棕線推動進度」專題報告後表示，市府採取3項具體預備作為；第一，捷工局今年1月收到交通部審查意見後即刻啟動設計優化作業，並於5月重新提交基本設計暨經費審議至交通部，目前該計畫已準備呈報行政院。

張善政表示，第二是同步實施「先期工程」，包括騎樓打通、地面整平、電箱及路樹遷移等工作，以降低屆時施工界面協調壓力，並確保行人通行安全；第三是準備招標前置作業，土建統包與機電系統工程已於今年6月辦理公開徵求，一旦計畫核定，招標作業便能立即啟動。

捷工局表示，捷運棕線全長約11.38公里，設置7座車站（迴龍BR01站至桃園BR08站），包括2座高架站與5座地下車站；採中運量且使用全自動無人駕駛系統，並與綠線共用機廠維修資源，提升系統運轉維護率。

捷工局說明，BR01站採與萬大線LG21站共構並可轉乘新莊線迴龍站，調整橫渡線道岔配置，以利車輛調度作業，可將營運班距縮短約30秒；BR02站與校區間設置連通道，不僅提供師生安全通行路線，更降低私人運具使用。

捷工局說 ，BR03站經優化設計避免拆除大棟橋，並調整側式避車線位置，保留未來改設車站彈性；BR08站因位於交通繁雜處，市府以安全為首要考量重點，規劃以地下連通道進入台鐵桃園站。

捷工局補充，捷運棕線預估每日運量可達7.6萬人次，尖峰班距可達3.5分鐘，預估最快18分鐘即可自桃園車站直達迴龍，將有效改善龜山地區交通瓶頸，結合未來橘線、青線及銀線，串聯並接軌雙北，提升區域交通便利性及整體發展潛力。

捷運

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