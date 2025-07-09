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開發「東茂園區」與民搶水 農民憂冷泉米、東方美人茶消失

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
南埔社區發展協會理事長張伊貝特別帶來剛收割的冷泉米稻穗指出，若農業水源受到影響，無毒冷泉米恐么折。圖／民眾提供
南埔社區發展協會理事長張伊貝特別帶來剛收割的冷泉米稻穗指出，若農業水源受到影響，無毒冷泉米恐么折。圖／民眾提供

民間財團計畫在新竹縣籌設「東茂智慧產業園區」，因用水和交通問題直接衝擊園區出入口的北埔鄉，業者今召開說明會，居民擔憂，開發案不僅將嚴重擠壓民生用水，對農業與生態亦造成深遠衝擊，甚至東方美人茶、冷泉米會被迫消失。

業者東茂公司規畫第三期產業園區位於峨眉鄉中盛村，為原鴻福高爾夫球場舊址，後續還有養生園區、旅館、農場等共5期，總開發面積達82公頃，預計引進逾萬人，整體每日用水需求將達1500噸。據自來水公司資料，目前北埔與峨眉民生用水日總量已逾3300噸，供水系統接近飽和，鄉親憂心未來恐壓縮民生與農業用水。

南埔社區發展協會理事長張伊貝特別帶來剛收割的冷泉米稻穗指出，桃園改良場歷時十年培育的桃園七號芋香米，是為打造無毒米而設計，仰賴的就是這片水田與乾淨水源，「如果水源一旦被影響，冷泉米就沒了，農民就無田可種、無家可歸。」

農業部農田水利署苗栗管理處北埔小組長謝鴻喜亦指出，大坪溪於旱期常見缺水，開發案若上路，民生與農業用水必然受衝擊，五大灌溉水圳可能乾涸。

對於供水疑慮，開發商回應將改由竹東員崠淨水場供應。但北埔鄉親質疑此為「煙霧彈」。鄉民代表李庭寬指出，延管工程費用高達3億元，須經多筆私有土地，開發商資本額僅5.9億元，恐根本無力負擔。且自來水公司資料顯示，員崠淨水場供水量已近極限，根本無法承接大量新增需求。

北埔茶葉產銷班班長陳紹忠則表示，膨風茶、東方美人茶是北埔與峨眉的金雞母，若汙水影響峨眉湖水質，勢必衝擊北埔、峨眉共享的品牌價值，「我們希望種在乾淨水源與土壤中的茶，能讓台灣驕傲，不要被犧牲。」

北埔青年商家Lulu也表示，產業園區帶來的不只是用水問題，還包括警察、消防與交通的負擔。「直到第三期要送件，我們才知道有這麼大的案子，這不應該，我們的生活品質不能就這樣被改變。」

李庭寬更補充，開發尚未核定，現場道路就已出現泥漿汙染農田情況，開發單位未曾主動說明或處理，「這樣的態度，讓我們無法信任。」

北埔鄉長莊明增認為，開發案土地在寶山峨眉，進出口都在北埔，北埔衝擊最大，單期跟整體環境評估是不一樣層級。圖／民眾提供
北埔鄉長莊明增認為，開發案土地在寶山峨眉，進出口都在北埔，北埔衝擊最大，單期跟整體環境評估是不一樣層級。圖／民眾提供
北埔鄉茶葉產銷班班長陳紹忠表示，膨風茶、東方美人茶是北埔與峨眉的金雞母，若汙水影響峨眉湖水質，勢必衝擊北埔、峨眉共享的品牌價值。圖／民眾提供
北埔鄉茶葉產銷班班長陳紹忠表示，膨風茶、東方美人茶是北埔與峨眉的金雞母，若汙水影響峨眉湖水質，勢必衝擊北埔、峨眉共享的品牌價值。圖／民眾提供

冷泉 北埔 桃園

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