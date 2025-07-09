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影／9點到9點「來通霄玩通宵」 通霄沙雕藝術節12日登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
沙雕創作在夕陽餘暉的襯托下，十分迷人。圖／攝影工作者張文煥提供
沙雕創作在夕陽餘暉的襯托下，十分迷人。圖／攝影工作者張文煥提供

苗栗縣政府結合通霄鎮公所去年首度舉辦的沙雕藝術節吸引大批遊客人潮，今年擴大舉辦並廣邀國際好手來創作，昨晚開始苗栗各地下起大雨，但沙雕作品依然穩固，通霄鎮長張可欣上午與沙雕師、里長、民代到縣府與縣長鍾東錦連袂開記者會宣傳，盼打響通霄沙雕節名聲並躍上國際舞台，再創通霄榮景。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，去年沙雕節吸引33萬人次遊客，現在通霄除了白沙屯媽凝聚驚人的遊客和香客，沙雕節已成通霄第二大吸引人潮的大型活動，今年沙雕節從7月12日至9月14日共65天，這個周六開幕，展出的大型創作從去年15件增為22件，預計11日可全數完成，並迎來首度的「壓力測試」。

第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，並邀烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古、大陸等多個國家及地區的沙雕藝術家，聯手台灣沙雕團隊共同創作；展區規畫共同創作區、逍遙主題區、國際沙雕區，其中長達70公尺的巨型連座沙雕「永續與和平」為全台首見。

鍾東錦強調，去年沙雕藝師陳敏峰、策展人陳坤田及縣議員周玉滿、鎮長張可欣到縣府找他，希望辦沙雕節，當時他和文觀局評估後，抱著「姑且一試」的想法推動，結果造成轟動，也讓他覺得很多事情要勇於嘗試，以前他帶女兒去福隆看沙雕，看到孩子們玩沙及欣賞沙雕創作的喜悅，迄今記憶深刻，當年拍的一些照片迄今仍保存。

沙雕節展期內將辦親子沙雕體驗、假日主題活動及夜間光雕展演，要打造白天與夜晚都精彩的藝術盛事；開放時間從上午9點到晚上9點，鍾東錦建議遊客不妨傍晚去觀賞，除了避開日間暑熱，也能見到夕陽西沈的迷人海景，沙雕在燈光映照下尤其吸引人。

陳坤田表示，通霄海水浴場的沙質極佳，與環保膠能充分融合，強度高，去年凱米颱風來襲，沙雕都未受損傷，丹娜絲侵台離去後引來這兩天的大雨，他也不擔心。

文觀局表示，活動期間每天都免費入場，是全家同遊的最佳選擇，更多活動資訊可上苗栗縣政府文化觀光局官網或「2025通霄沙雕藝術節」臉書粉絲專頁查詢。

第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，目前已近完工。圖／苗栗縣政府提供
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，目前已近完工。圖／苗栗縣政府提供
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，目前已近完工。圖／苗栗縣政府提供
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，目前已近完工。圖／苗栗縣政府提供
沙雕創作在夕陽餘暉的襯托下，十分迷人。圖／攝影工作者張文煥提供
沙雕創作在夕陽餘暉的襯托下，十分迷人。圖／攝影工作者張文煥提供
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，縣府上午與通霄鎮公所共同為沙雕節宣傳，歡迎大家「來通霄玩通宵」。記者胡蓬生／攝影
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，縣府上午與通霄鎮公所共同為沙雕節宣傳，歡迎大家「來通霄玩通宵」。記者胡蓬生／攝影
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，縣府上午與通霄鎮公所共同沙雕節宣傳。記者胡蓬生／攝影
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，縣府上午與通霄鎮公所共同沙雕節宣傳。記者胡蓬生／攝影
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，目前已近完工。圖／苗栗縣政府提供
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，目前已近完工。圖／苗栗縣政府提供
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，目前已近完工。圖／苗栗縣政府提供
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，目前已近完工。圖／苗栗縣政府提供
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，縣府上午與通霄鎮公所共同為沙雕節宣傳，歡迎大家「來通霄玩通宵」，會場有衛生局設的反菸宣導攤位。記者胡蓬生／攝影
第二屆沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出22座大型沙雕作品，縣府上午與通霄鎮公所共同為沙雕節宣傳，歡迎大家「來通霄玩通宵」，會場有衛生局設的反菸宣導攤位。記者胡蓬生／攝影

沙雕 苗栗縣 鍾東錦

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