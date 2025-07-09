日處理3萬噸水資中心達極限 新竹市府：加速推動二期擴建工程

新竹市客雅水資源回收中心日處理汙水量能約3萬噸，現已飽和，目前處理量現已達110%負載，二期擴建工程進度嚴重落後，新竹市議會民進黨團今開記者會，指市府行政怠惰，未能有效掌握工程時程，恐導致新竹市汙水處理系統全面超載，進一步衝擊民眾生活與環境衛生。市府回應，已召開研商會議並函請國土署加速推動客雅水資源回收中心第二期擴建工程。

工務處說明，市府原辦理客雅水資源回收中心功能提升暨第二期擴建工程基本設計，但因配合中央規畫「新竹地區水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」辦理中途結算，該計畫將分別於竹市客雅、竹縣竹北、竹東水資源回收中心內興建再生水設施，以供應新竹科學園區寶山二期擴建高科技產業用水，工程分別為「水資中心功能提升及擴建工程」、「再生水廠新建工程」、「再生水區外輸水管線佈設工程」及「再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程」，竹市客雅水資中心擴建工程則含括於計畫內執行。

工務處指出，竹縣府考量人力、財政狀況無意願支應地方配合款，市府配合國土署評估成果及考量後續客雅水資中心擴建及配合中央推動政策，由客雅水資中心單獨供應再生水，目前刻正以促參方式興辦。

工務處表示，客雅水資源回收中心處理水量已接近飽和，二期擴建及一期功能提升目前已納入中央政策再生水計畫，後續由國土署協議代辦促參計書案，目前正積極推動各項先期計畫，預計於今年啟動，其水資中心二期擴建預估3至4年內完成。

此外，有關目前刻正推動用戶接管標案公道五-2及公道五-3預計接管戶數約1萬1000戶，若二期擴建工程未完成而造成水資中心滿載，因應調整將檢討降載客雅溪沿線截流站，優先做為後續用戶接管工程完成後使用，至於公共汙水下水道未到達區未納管住戶汙水，維持建築技術規則規定，其汙水排入建築物汙水處理設施或專用下水道處理後，排放至側溝。

市議員曾資程指出，目前客雅中心每日處理汙水已達3萬噸接近飽和，但第二期擴建工程卻仍需3至4年才能完工，市府早已完成關東次幹管與公道五路幹管等前端工程，卻未同步推動處理設施擴建，顯示規畫失當與調度不力，呼籲市府提出具體加速方案與替代因應措施，並定期向議會與市民公開進度。

市議員楊玲宜表示，早在2019年前朝市府就開始進行客雅水資源回收中心二期擴建討論與規畫，甚至向內政部爭取中央補助，並於2022年完成基本報告。如今，現任市府為加速汙水接管，卻忘了要二期擴廠，解決水資源回收中心汙水處理量能已滿載一事。

楊玲宜說，客雅溪水資源回收中心二期擴建規畫，將可累計容納7萬噸的汙水日處理量。倘若2028年前未能順利完成二期擴建，不僅會造成全市社區納管至少得等3年以上，甚至水資源回收中心滿載的汙水可能自廠外人孔外溢，全市廢水將會無處可去。

市議員劉崇顯指出，市府沒有發包興建新的幹管工程，東區的關埔地區至今能納入接管範圍也是靠前朝市府就發包興建的「關東次幹管」，在客雅溪水資源回收中心來不及擴建的情形下，新納管的社區汙水也無法排入下水道，等於是「有接沒有通」。