快訊

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

聽新聞
0:00 / 0:00

日處理3萬噸水資中心達極限 新竹市府：加速推動二期擴建工程

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市客雅水資源回收中心日處理汙水量能約3萬噸現已飽和，二期擴建工程進度嚴重落後，新竹市議會民進黨團今開記者會，指市府未能有效掌握工程時程，恐導致新竹市汙水處理系統全面超載。記者王駿杰／攝影
新竹市客雅水資源回收中心日處理汙水量能約3萬噸現已飽和，二期擴建工程進度嚴重落後，新竹市議會民進黨團今開記者會，指市府未能有效掌握工程時程，恐導致新竹市汙水處理系統全面超載。記者王駿杰／攝影

新竹市客雅水資源回收中心日處理汙水量能約3萬噸，現已飽和，目前處理量現已達110%負載，二期擴建工程進度嚴重落後，新竹市議會民進黨團今開記者會，指市府行政怠惰，未能有效掌握工程時程，恐導致新竹市汙水處理系統全面超載，進一步衝擊民眾生活與環境衛生。市府回應，已召開研商會議並函請國土署加速推動客雅水資源回收中心第二期擴建工程。

工務處說明，市府原辦理客雅水資源回收中心功能提升暨第二期擴建工程基本設計，但因配合中央規畫「新竹地區水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」辦理中途結算，該計畫將分別於竹市客雅、竹縣竹北、竹東水資源回收中心內興建再生水設施，以供應新竹科學園區寶山二期擴建高科技產業用水，工程分別為「水資中心功能提升及擴建工程」、「再生水廠新建工程」、「再生水區外輸水管線佈設工程」及「再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程」，竹市客雅水資中心擴建工程則含括於計畫內執行。

工務處指出，竹縣府考量人力、財政狀況無意願支應地方配合款，市府配合國土署評估成果及考量後續客雅水資中心擴建及配合中央推動政策，由客雅水資中心單獨供應再生水，目前刻正以促參方式興辦。

工務處表示，客雅水資源回收中心處理水量已接近飽和，二期擴建及一期功能提升目前已納入中央政策再生水計畫，後續由國土署協議代辦促參計書案，目前正積極推動各項先期計畫，預計於今年啟動，其水資中心二期擴建預估3至4年內完成。

此外，有關目前刻正推動用戶接管標案公道五-2及公道五-3預計接管戶數約1萬1000戶，若二期擴建工程未完成而造成水資中心滿載，因應調整將檢討降載客雅溪沿線截流站，優先做為後續用戶接管工程完成後使用，至於公共汙水下水道未到達區未納管住戶汙水，維持建築技術規則規定，其汙水排入建築物汙水處理設施或專用下水道處理後，排放至側溝。

市議員曾資程指出，目前客雅中心每日處理汙水已達3萬噸接近飽和，但第二期擴建工程卻仍需3至4年才能完工，市府早已完成關東次幹管與公道五路幹管等前端工程，卻未同步推動處理設施擴建，顯示規畫失當與調度不力，呼籲市府提出具體加速方案與替代因應措施，並定期向議會與市民公開進度。

市議員楊玲宜表示，早在2019年前朝市府就開始進行客雅水資源回收中心二期擴建討論與規畫，甚至向內政部爭取中央補助，並於2022年完成基本報告。如今，現任市府為加速汙水接管，卻忘了要二期擴廠，解決水資源回收中心汙水處理量能已滿載一事。

楊玲宜說，客雅溪水資源回收中心二期擴建規畫，將可累計容納7萬噸的汙水日處理量。倘若2028年前未能順利完成二期擴建，不僅會造成全市社區納管至少得等3年以上，甚至水資源回收中心滿載的汙水可能自廠外人孔外溢，全市廢水將會無處可去。

市議員劉崇顯指出，市府沒有發包興建新的幹管工程，東區的關埔地區至今能納入接管範圍也是靠前朝市府就發包興建的「關東次幹管」，在客雅溪水資源回收中心來不及擴建的情形下，新納管的社區汙水也無法排入下水道，等於是「有接沒有通」。

新竹 水資源 資源回收

延伸閱讀

台南停電救急 移動式太陽光儲設備提供鹽水區充電

高雄前金區巷子路面今中午塌陷 疑建築工地連續壁施工

打通龍山寺景觀軸線 蔣萬安啟動艋舺公園改造有5亮點

桃捷棕線進度超前 張善政：力拚年底正式動工

相關新聞

開發「東茂園區」與民搶水 農民憂冷泉米、東方美人茶消失

民間財團計畫在新竹縣籌設「東茂智慧產業園區」，因用水和交通問題直接衝擊園區出入口的北埔鄉，業者今召開說明會，居民擔憂，開...

影／9點到9點「來通霄玩通宵」 通霄沙雕藝術節12日登場

苗栗縣政府結合通霄鎮公所去年首度舉辦的沙雕藝術節吸引大批遊客人潮，今年擴大舉辦並廣邀國際好手來創作，昨晚開始苗栗各地下起...

日處理3萬噸水資中心達極限 新竹市府：加速推動二期擴建工程

新竹市客雅水資源回收中心日處理汙水量能約3萬噸，現已飽和，目前處理量現已達110%負載，二期擴建工程進度嚴重落後，新竹市...

桃園推動智慧警政 提升辦案效率

桃園市長張善政今（9）日上午主持市政會議，聽取警察局「數據在地x智慧警察-桃園智慧警政的挑戰與突破」專題報告後表示，感謝警察局長吳坤旭及警察人員的努力．．．

桃園3市場抗議市府不定期巡查 經發局解釋原因曝後續做法

桃園市各公有市場自2023年被桃園市審計處點名部分市場攤位使用率低，且營業時間不符簽約內容，經發局委託各公所不定期協助調...

拉拉山水蜜桃之夜12日新品發表歌唱賽 警交通管制地點看這裡

丹娜絲颱風遠去，桃園市復興區拉拉山水蜜桃進入產產季，吸引民眾選購，將在12日（周六）舉辦2025水蜜桃之夜，區長蘇佐璽今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。