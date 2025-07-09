桃園市長張善政今（9）日上午主持市政會議，聽取警察局「數據在地x智慧警察-桃園智慧警政的挑戰與突破」專題報告後表示，感謝警察局長吳坤旭及警察人員的努力，隨著手機普及與數位時代的來臨，數位鑑識早已成為破案過程中不可或缺的工具，桃市自成立數位科技戰情中心以來，已有顯著的績效成果，展現智慧警政與科技治理效能。

桃園市長張善政。圖：市府提供

張善政提到，生成式AI將是下一波智慧警政的重要挑戰，期許未來警察局持續導入並熟練應用生成式AI技術，提升辦案效率。

桃園市警察局長吳坤旭。圖：市府提供

副秘書長金志聿也表示，近幾年警察局在AI技術上的應用，成果相當亮眼，尤其在推動科技執法方面，績效表現更值得肯定，相關數據也非常突出。市府透過AI技術預防詐騙，降低受害風險，下一階段應加強對外溝通，讓市民充分瞭解，科技工具的運用是為了守護市民人身與財產安全。

桃園市警察局「數據在地x智慧警察-桃園智慧警政的挑戰與突破」專題報告。圖：市府提供

警察局表示，隨著桃園城市快速發展、人口持續成長，治安面臨的挑戰日益嚴峻，為此警察局積極推動智慧轉型，盼突破傳統偵查的限制與瓶頸。目前除已成立數位科技戰情中心、科技研發小組、AI巡防系統，以及建置警用大數據平台外，今（114）年更進一步建置數位鑑識實驗室，目標朝向符合國際標準ISO17025邁進，建立更具法律效力與公信力的專業鑑識體系。

在推動成效方面，警察局指出，自數位科技戰情中心成立後，成功整合過往缺乏系統規劃的情資，科技偵查相關預算較前年度增加46%，研發小組人力也由原本3人擴編至6人、幣流分析小組則增加至22人，專業人力顯著提升；AI巡防系統覆蓋率成長達137%，在發還失竊車輛、告發交通違規、裁處違規改裝排氣管等方面均有不錯的成效。此外，透過警用大數據平台偵破虛擬貨幣案件22件，成功扣押不法金額達新臺幣1,287萬元，充分展現智慧警政的具體成果。

警察局進一步表示，導入科技方法後已有亮眼的成效，但由於軟體與設備仍仰賴大量人力操作，且資料龐雜、分析不易，因此警察局規劃導入生成式AI，進一步整合現有系統與資訊資源，以提升效能並減輕人力負擔。目前已盤點「文書製作」、「證物分析」及「金流分析」三大應用場景，將推動AI團隊與警政團隊協同合作，作為未來智慧警政發展的重要方向，並擬定為期三年的短中長期計畫，爭取4,500萬元預算執行，期盼有效強化刑案偵查與治安維護量能。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園推動智慧警政 提升辦案效率