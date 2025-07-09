桃園3市場抗議市府不定期巡查 經發局解釋原因曝後續做法

桃園市各公有市場自2023年被桃園市審計處點名部分市場攤位使用率低，且營業時間不符簽約內容，經發局委託各公所不定期協助調查，其中又以楊梅區第一、第二及大成公有零售市場此類情況最多。今約40名攤商於第二公有市場陳情，坦言因民眾採買習慣改變讓生意難做，但市府應協助攤商轉型解決，而非不斷行文及公告要終止合約。經發局說，將於今年底研擬解決方案，協助攤商。

因被點名改善公有市場攤位閒置及未營業情況，市府今年委託各公所人員協助巡查，但因現今大家採買習慣改變，導致部分市場式微。

第二市場自治會總幹事戴立承表示，這一年來公家機關不定期針對營業時間及開業情況派人來巡察，若未符合就發文通知，近期更出現沒請假要將終止合約，認為不合理。且攤商營業時間是市場自治會訂定，每個攤商作業販售時間不同，也會彈性調配工作時間。

戴立承說，當初市場補強改善，攤商也都有出資整建至今也逾50年，現在卻要處處受限，對於現今消費習慣影響攤商生意，市府應該協助攤商轉型，而非強硬法令介入，期盼市府能在不犧牲攤商權益下共創雙贏。

經發局回應，第一公有市場共有46個攤位、35攤鋪位仍保留販售生鮮功能，不過外圍仍有許多攤商，才會建議較少營業的攤位退出，讓有意願外攤進入市場營業。而第二公有市場攤位共9攤、18攤鋪位，大成市場攤位為25攤、鋪位14攤，經調查營業狀況不符當初簽約時間，且營業攤商少，透過公文、公告或現場宣導的方式，提醒攤商應依規定及合約要求營業。

經發局說，針對攤商心聲經發局已接獲，目前有另闢市場、第二及大成市場原址重建等方案在討論，後續會再召開說明會，依據各市場現況及型態研擬改善方案，審慎評估後與攤商再次說明。