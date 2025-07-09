竹市雨勢不斷 夜間路樹倒、地下道積水多處災情

新竹市府表示，竹市昨天深夜至今天雨勢不斷，釀轄內路樹傾倒、道路及地下道積水等17處災情，今天陸續排除中，根據氣象預報，今晚仍有較大雨勢機會，呼籲民眾注意。

竹市府發布新聞稿表示，根據中央氣象署資料，昨晚10時至今天凌晨2時為新竹市瞬時強降雨最劇烈期間，最大時雨量達42.5毫米，全市累積日雨量最高為153.5毫米，預計至今晚仍有出現短時間較大雨勢機會。

市府指出，昨晚10時至今早10時止，竹市消防局共受理17件災情通報，包括路樹7件、民宅積淹水1件、道路及地下道積水9件，今天由相關單位持續處置中。

市府表示，呼籲民眾檢查並整理居家周邊環境，避免因積水造成不便或損失，如有沙包或防水擋板需求，可至各區公所領取備用。