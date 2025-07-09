拉拉山水蜜桃之夜12日新品發表歌唱賽 警交通管制地點看這裡

丹娜絲颱風遠去，桃園市復興區拉拉山水蜜桃進入產產季，吸引民眾選購，將在12日（周六）舉辦2025水蜜桃之夜，區長蘇佐璽今天上午表示，這次颱風幸好後山水蜜桃不受影響，水蜜桃品質好，今年水蜜桃之夜發表「水蜜桃冰淇淋」新品及舉辦第一屆「蜜桃之聲」歌唱比賽、評鑑水蜜桃，歡迎各地民眾參與。

2025水蜜桃之夜全天活動將在復興區上巴陵停車場舉辦，正好暑假期間，預料將吸引民眾親子旅遊，大溪警方表示，因應水蜜桃之夜吸引大量人、車潮，為維持交通順暢，警方12日中午12時起至晚上10時止，將在水蜜桃活動沿線易塞車路口，加強交通疏導及交管措施。

警方針對大溪交流道至上巴陵活動會場沿線，包括桃59-1線道、慈康路、台七線（復興路一段與慈康路口至台7線與桃116線道口）、桃116線道、卡拉道路、中心路等路段、各易塞路口，加強交通疏導及管制，維持交通順暢。

針對甲類大客車行駛桃116線（下巴陵往上巴陵）路段，前往水蜜桃之夜活動會場，大溪分局將在巴陵派出所、拉拉山旅遊服務中心2處地點設交通崗，進行甲類大客車上、下山交通管制，拉拉山遊客中心交管至下午5時30分，及巴陵派出所交管至下午4時30分止，警方籲請旅遊民眾多多利用大眾運輸或接駁車，務必配合警方指揮。