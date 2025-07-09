幫助身心障礙者穩定就業 免費工作坊快報名

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於7月17日至19日，首次在桃園尊爵大飯店辦理「整合支持性就業工作坊」，由國際期刊心理健康管理和政策副主編曾永康分享整合支持性就業模式的專業技術及經驗交流，以增強職業重建服務人員服務品質，並協助身心障礙者排除工作障礙以達穩定就業，即日起開放報名。

「整合支持性就業模式」結合國際主流的個別化安置和支持模式，及工作社交技巧訓練的優勢，能更有效地提升精神障礙者求職與穩定就業的能力，且運用整合支持性就業模式，能有效協助精神康復者循序漸進、有系統地學習與工作相關的社交技巧，以因應職場適應所需。因此，對於推動精神障礙者職業重建工作的專業人員而言，若能將此模式在地化並納入服務流程，將有助於提升整體職業重建工作的成效，並更符合精障者就業的實際需求。

為推動精神礙者的職場支持與就業平權，為期3天的密集課程，由曾永康提供最新的服務方法與實務技巧培訓，協助參與者有效掌握操作要點，工作坊內容豐富涵蓋精神障礙者的職業需求、傳統介入方法的限制與挑戰、個別化支持導向的轉型實務、跨專業合作如何提升職涯成果、職場壓力調適策略，及實際案例分享與討論等。