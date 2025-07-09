新增綠化面積2000平方公尺 竹市左岸堤上生態步道開工

為重現河岸風貌，新竹市政府今舉辦「新竹左岸經國大橋至水源生態池橋下及堤上空間建置計畫新建工程」開工典禮。市府說，該工程涵蓋人行步道鋪設、景觀綠化、植栽配置與公共設施整合，總經費5500萬元，預計於明年6月完工，屆時將新增綠化面積2000平方公尺，鋪設運動鋪面2180平方公尺，不僅提升沿岸環境品質，也將提供市民更友善、舒適的親水空間，打造城市與自然共融的新風貌。

代理市長邱臣遠說，頭前溪左岸全長約10公里，自舊港地區起，經過經國大橋下，向東延伸至千甲空氣品質淨化區，形成貫穿城市東北側的重要綠帶。此次整建工程針對橋下與堤頂空間重新規劃與整理，是新竹市邁向水環境再生的重要關鍵，也是在地實踐淨零綠生活的具體行動。

市府說，全案經費5500萬元，由經濟部水利署補助4290萬元，工程範圍全長約1200公尺，工程將以「生態、人文、永續」為核心理念，針對頭前溪左岸閒置空間整體性規畫與活化，除延伸現有沿岸設施，也串聯地方記憶與人本動線，期盼讓自然成為生活的一部分。

市府指出，工程不僅設置可吊掛移動式公共廁所，增設15處休憩點，並重整綠化帶、樓梯與休憩步道，打造市民親水與休憩的友善場域。整體設計融入在地方與永續概念，兼顧環境特色與生活機能。此外，本案落實循環經濟與環保理念，施工過程中廢棄土方將回收再利用，預計減碳超過500公斤，實踐減碳永續的工程價值。

環保局表示，整建工程包含東西向快速道路台68線橋下空間清理、廢棄土方移除或再利用、人行步道鋪設，以及堤頂景觀綠化等，整體設計秉持生態與功能並重的理念，致力打造永續且宜人的公共空間。

為讓市民深入了解工程願景與細節，市府自設計初期即展開多場生態走讀與居民座談，並依據專家建議及現地條件，選用適地適種的生態植栽，讓空間不只是美觀，更與自然共生。此外，市府亦於日前舉辦施工說明會，廣邀地方居民與NGO團體參與討論，積極回應社區期待，讓公共建設真正貼近民意。