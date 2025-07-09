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確定要蓋！桃園斥資14.6億 公訓中心落腳處地廣人稀

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府辦公空間有限，不僅許多局處得在外租借場地辦公，培訓新進人員空間也不足，因此計畫新建公訓中心。記者陳俊智／攝影
桃園市政府辦公空間有限，不僅許多局處得在外租借場地辦公，培訓新進人員空間也不足，因此計畫新建公訓中心。記者陳俊智／攝影

桃園市政府廳舍老舊不足問題難解，牽動新進公教人員培訓效益，為此有意新建公教人員訓練中心，經多年覓地協調，確定與退輔會合作，落腳八德埤塘生態公園附近土地，目前正辦理新建工程招標，預計最快2028年完工。

市府指出，因應社會環境變遷、公教人員增加及訓練模式轉變，各訓練設施均面臨容訓飽和、設備老舊等問題，市府雖考慮過租借場地培訓節省市府財政負擔，但替代方案未能擴充容訓量，人員還得配合場地出借四處移動，不斷適應訓練環境，甚至有的場地無法在夜間使用，所以決定新建訓練中心。

公教訓練中心討論已久，市府最終與退輔會達成互惠合作關係，由退輔會無償撥用位於八德區大竹段的近2萬平方公尺土地，地點位於八德埤塘生態公園、八德警分局與榮民之家附近，周邊多為工廠，僅少街廓有民宅。

市府表示，人事處與警察局各出3.8億元、12.6億元，興建2棟地下1層、地上3層建築，其中一棟為公訓中心，擁有多功能教室、學員休息室和辦公室等規劃，另一棟是警訓中心，初步規畫將有有75公尺靶場、情境訓練場、球場和跑道等訓練設施。

桃園市新建工程處長呂紹霖表示，整個工程原本預估要價16.4億餘元，但調整設計與工法後，經費壓縮到14.6億餘元，節省將近2億元，目前標案已經上網，採最有利標，預計8月5日開標；市府評估如果一切順利，預計公訓中心將於2028年完工。

桃園 生態公園 退輔會

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