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暑假考照潮來了！桃園下周增1機車練習場 地點搶先曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今宣布，平鎮區台66快速道路橋下將於下周啟用1處新的機車練習場。圖／桃園市交通局提供
桃園市長張善政今宣布，平鎮區台66快速道路橋下將於下周啟用1處新的機車練習場。圖／桃園市交通局提供

暑假有許多青少年考機車駕照，桃園市長張善政今宣布，平鎮區台66快速道路橋下將於下周啟用1處新的機車練習場，服務平鎮、中壢與楊梅的市民。隨著新場地加入，桃園機車練習場總數將達14座。

以往民眾要考機車駕照多是自行尋找空曠處、空地廣場練習，或得趁監理站開放時段練習。有鑒於此，市府近年積極協調場域增設機車練習場。

張善政今在市政會議表示，桃園市最新啟用的機車練習場位於台66快速道路橋接近平等路處，鄰近中壢與楊梅地區；此外，龜山區下湖機車練習場的燈具近日修復完成，開放時間將延長至晚間9點，提供更彈性的練習時段。

張善政說，隨著新練習場加入，桃園市各地的機車練習場將達14座，幾乎每一個行政區都有練習場地，希望年輕人能充分運用資源。

交通局表示，目前全市機車考照練習場包含大園區2處、桃園區2處、龍潭區2處、大溪區2處、中壢區1處、楊梅區1處、平鎮區2處、新屋區1處、龜山區1處。

還有4個行政區沒有練習場，交通局表示，皆有持續盤點各區公有地，但因面積過小，場地設置不符合考照規格，故未納入，陸續會請各區公所協助尋覓合適地點，提報交通局後納入評估設置。

市府也持續推動駕訓補助政策，張善政表示，市府交通局推出駕訓班學費補助方案，只要參加駕訓班的機車駕訓，交通局將提供最高2600元的學費補助，大幅降低年輕人的學習門檻。

中壢 張善政

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