漢光演習後備教召操演遇雨 室內槍械組訓強化戰力

漢光41號演習實兵操演首日，第五作戰區步兵302旅今天在苗栗縣結合「同心操演」實施召員專長複訓，因大雨影響，在室內進行步槍、機槍操作課程以熟稔戰鬥技能，厚植後備部隊戰力。

國軍「漢光41號」實兵操演今天起至18日實施，由於過往實兵天數多為5天4夜，今年因敵情威脅嚴峻，將延長為10天9夜，並實施無劇本、不間斷的連續演練。

除了常備部隊，今年更首次以旅級規模動員召集後備部隊，第五作戰區步兵302旅結合「同心操演」上午在苗栗縣竹南鎮竹興國小實施召員專業專長複訓，以實裝、實地方式進行演練，由教官逐一引導召員分別操作65K2步槍、M249班用機槍及T74排用機槍等武器裝備。

受大雨影響，部分原定戶外課程改至室內進行。軍方表示，此次教召召員多來自苗栗及中彰投地區，報到率近99%，訓練過程中，召員在教官引導下熟悉各項武器性能及操作要領，並實施組合訓練及射擊動作等，以熟稔戰鬥技能，厚植後備部隊整體戰力，同時凝聚團結向心。