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長庚醫師泛舟溺斃是自找的？家屬將在告別式澄清 不讓他承受汙名離世

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚醫院醫師廖育唯6月29日到新竹縣五峰鄉泛舟時，翻舟後遭水下暗流吸入溺斃，新竹縣消防局獲報派員救援。圖／新竹縣消防局提供
基隆長庚醫院醫師廖育唯6月29日到新竹縣五峰鄉泛舟時，翻舟後遭水下暗流吸入溺斃，新竹縣消防局獲報派員救援。圖／新竹縣消防局提供

基隆長庚醫院醫師廖育唯日前在新竹五峰鄉泛舟時，因翻舟並遭暗流吸入溺斃。有人質疑他擅闖禁區，甚至說出「意外是自找的下場」，家屬和水域遊憩社團認為偏離事實，13日舉辦告別式時將還原真相，不要讓仁心仁術的醫者，承受不實汙名離世。

6月29日的意外發生後，新竹縣消防局指廖男當天上午8時許，與友人從清泉部落下水，乘坐獨木舟在上坪溪泛舟，預定上岸地點是和平部落鐵線橋，全程約9公里。眾人行經鬼澤古道下方急流區時，廖男翻舟，嘗試翻正未果，因身穿救生衣，選擇與船分離自救，但遭大石間形成的暗流吸入溺斃。

廖育唯的家人和222獨木舟俱樂部、台灣開放水域聯盟、台灣激流背包艇社團、台灣自由潛水發展協會、台灣山水安全運動聯盟、長青登山協會、「激流台灣」拍攝團隊，及以「百川夢想」 實踐者鄧智昆，聯名發起「還原真相，為水域活動正名」聯署，期盼社會各界客觀理解實情，共同推動更友善的水域安全環境。

他們指出，廖育唯等人在上坪溪活動範圍，沒有擅闖禁區，但案發生的新聞報導內容，引述非事實的偏差資訊傷害廖育唯，也誤導社會大眾。當天的舟友都是經過專業訓練的熟手，他們熱愛這項運動，尊重自然水域。

有人因為媒體未經嚴謹查證的錯誤報導內容，指責廖育唯等舟友浪費國家資源救助、意外是自找的下場等言論，不僅嚴重傷害廖育唯家屬與親友的心，也模糊了意外發生的真正原因。廖育唯因此要承受不實汙名離世，令人情何以堪。

聲明中說，廖育唯生前曾表示，熱愛激流獨木舟，因為這讓他能與朋友相聚，並享受漂流自由的美好。若這次意外不幸成為政府再次封鎖水域、讓父母告誡孩子遠離水域的倒退情景，絕非他所樂見。

聲明中也提及，台灣不僅擁有壯麗的百岳，更有綿延的百川。如何讓海島子民人人具備水域安全的技能，並掌握判讀水文的知識，才是避免更多悲劇發生的起點。希望各界停止汙名化水域活動，共同努力推動正確的水域知識與安全教育，讓台灣的親水文化得以健康發展。

推動水域遊憩活動社團也籲請政府，全面檢討目前的水域管理制度，全面更換「禁止下水」的告示牌，改成更具實用性的「當地水域資訊說明牌」，清楚標示即時水文資訊（如水深、流速、水溫變化）、地形特徵、潛在危險區域（如崩塌、漩渦、暗流、水洞）、緊急聯絡方式，以及建議適合進行的活動類型等，讓民眾自主判斷、評估風險，做出安全的選擇。

基隆長庚醫院醫師廖育唯6月29日泛舟溺斃，7月13日舉辦告別式時，家屬和推動水域活動社團將提出事證，澄清廖並未違法闖禁區，不要讓他承受不實汙名離世。圖／讀者提供
基隆長庚醫院醫師廖育唯6月29日泛舟溺斃，7月13日舉辦告別式時，家屬和推動水域活動社團將提出事證，澄清廖並未違法闖禁區，不要讓他承受不實汙名離世。圖／讀者提供

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