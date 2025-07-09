強降雨竹市119受理案17件已排除15件 這些地方可借沙包擋水板

颱風丹娜絲低壓帶入含有大量水氣西南風，使原本在台灣海峽北部出現的對流系統增強。新竹市府指出，昨日22時起至今日10時止，竹市119受理案件計17件，包括路樹災情7件、民災積淹水1件、道路及地下道積水9件。尚無嚴重災情傳出，目前15起案件已排除，尚餘2件列管中，相關案件皆由消防局、警察局、環保局及公管中心等單位處置中。

市府指出，昨日22時至今日凌晨2時，為新竹市瞬時強降雨最劇烈期間，最大時雨量達42.5mm，全市累積日雨量最高為153.5mm，預計至今日晚間仍有出現短時間較大雨勢的機會。

代理市長邱臣遠指出，今日凌晨太原及元培地下道積淹水皆超過30公分，市府立即派勤警察局進行交通管制通行，後續在地下道抽水機正常作動下，均於30分鐘內完成積淹水排除，不影響民眾交通使用，順利完成防汛應變工作。

邱臣遠提醒，市民可再次檢查並整理居家周邊環境，疏通排水系統，確保排水暢通，避免因積水而造成不便或損失。如有沙包或防水擋板的需求，可先至各區公所領取沙包或借用防水擋板備用。

邱臣遠說，降雨期間，市民外出時務必注意行車安全及路面濕滑，減速慢行，確保自身安全；另若行經地下道時發現有積淹水情況，柵欄將會自動或手動放下，請民眾務必遵守指示，切勿強行闖越，以免發生危險。

市府說明，為便利市民朋友領取防汛物資，竹市沙包及防水擋板借用資訊如下：

一、自今日起，每日全天候24小時皆可至東區、北區及香山區區公所領取沙包。

二、防水擋板將於今日10時至17時，及明日8時至17時，開放市民朋友借用。