快訊

遺憾！新店廣興橋救溺搜救艇翻覆意外 消防員殉職今再添1人

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

聽新聞
0:00 / 0:00

強降雨竹市119受理案17件已排除15件 這些地方可借沙包擋水板

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府指出，昨日22時起至今日10時止，竹市119受理案件計17件，包括路樹災情7件、民災積淹水1件、道路及地下道積水9件。圖／市府提供
新竹市府指出，昨日22時起至今日10時止，竹市119受理案件計17件，包括路樹災情7件、民災積淹水1件、道路及地下道積水9件。圖／市府提供

颱風丹娜絲低壓帶入含有大量水氣西南風，使原本在台灣海峽北部出現的對流系統增強。新竹市府指出，昨日22時起至今日10時止，竹市119受理案件計17件，包括路樹災情7件、民災積淹水1件、道路及地下道積水9件。尚無嚴重災情傳出，目前15起案件已排除，尚餘2件列管中，相關案件皆由消防局、警察局、環保局及公管中心等單位處置中。

市府指出，昨日22時至今日凌晨2時，為新竹市瞬時強降雨最劇烈期間，最大時雨量達42.5mm，全市累積日雨量最高為153.5mm，預計至今日晚間仍有出現短時間較大雨勢的機會。

代理市長邱臣遠指出，今日凌晨太原及元培地下道積淹水皆超過30公分，市府立即派勤警察局進行交通管制通行，後續在地下道抽水機正常作動下，均於30分鐘內完成積淹水排除，不影響民眾交通使用，順利完成防汛應變工作。

邱臣遠提醒，市民可再次檢查並整理居家周邊環境，疏通排水系統，確保排水暢通，避免因積水而造成不便或損失。如有沙包或防水擋板的需求，可先至各區公所領取沙包或借用防水擋板備用。

邱臣遠說，降雨期間，市民外出時務必注意行車安全及路面濕滑，減速慢行，確保自身安全；另若行經地下道時發現有積淹水情況，柵欄將會自動或手動放下，請民眾務必遵守指示，切勿強行闖越，以免發生危險。

市府說明，為便利市民朋友領取防汛物資，竹市沙包及防水擋板借用資訊如下：

一、自今日起，每日全天候24小時皆可至東區、北區及香山區區公所領取沙包。

二、防水擋板將於今日10時至17時，及明日8時至17時，開放市民朋友借用。

三、防水擋板借用地點為東區、北區及香山區區公所，請市民攜帶身分證件以便工作人員進行核對，為便利沿海地區的民眾，每日上班時間（8時至17時）也可於海濱市民活動中心（新竹市北區聖軍路26號）和海山聯里辦公室（新竹市香山區長興街1-1號）借用。由於防水擋板體積較大（L型，94x60x50公分），建議開車前往以便載運。

新竹市府指出，昨日22時起至今日10時止，竹市119受理案件計17件，包括路樹災情7件、民災積淹水1件、道路及地下道積水9件。圖／市府提供
新竹市府指出，昨日22時起至今日10時止，竹市119受理案件計17件，包括路樹災情7件、民災積淹水1件、道路及地下道積水9件。圖／市府提供

新竹 淹水 邱臣遠

延伸閱讀

台中清晨大雷雨 沙鹿低窪地區出現路面積水

中南部仍需注意短延時強降雨 10天後恐又有熱帶擾動、颱風生成

颱風遠離後又強降雨 彰化縣48處積淹水

台中多處淹水 綠議員批盧秀燕只做總統夢…中市府回應了

相關新聞

大雨直直落 泰安苗62線道路雙向交通受阻

苗栗縣泰安鄉苗62線5公里處上午11點29分發生土石崩落災情，雙向道路都封閉，泰安鄉公所已通知廠商將在雨勢減小後進場搶通...

長庚醫師泛舟溺斃是自找的？家屬將在告別式澄清 不讓他承受汙名離世

基隆長庚醫院醫師廖育唯日前在新竹五峰鄉泛舟時，因翻舟並遭暗流吸入溺斃。有人質疑他擅闖禁區，甚至說出「意外是自找的下場」，...

雨狂下...苗縣後龍4區超過200毫米 苑裡建國地下道淹水封閉

颱風丹娜絲過後，苗栗縣今天一早下起豪大雨，尤其海線後龍地區累積雨量已破百，目前雨勢已緩和，暫無嚴重淹水災情傳出；不過，苑...

強降雨竹市119受理案17件已排除15件 這些地方可借沙包擋水板

颱風丹娜絲低壓帶入含有大量水氣西南風，使原本在台灣海峽北部出現的對流系統增強。新竹市府指出，昨日22時起至今日10時止，...

無敵海景好望角 苗栗縣政府配合白沙聖城工程進度啟動ROT

苗栗縣後龍鎮好望角擁有無敵海景，縣府4億多元「白沙聖域‧天空之丘」工程施工中，最近委託可行性評估，規畫委外營運移轉（RO...

桃捷棕線進度超前 張善政：力拚年底正式動工

串聯桃園龜山、新北新莊的桃園捷運棕線規畫多時，市府今年5月第二次提送基本設計及經費至交通部審議。市長張善政今表示，市府已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。