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桃捷棕線進度超前 張善政：力拚年底正式動工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運棕線規畫多時，市長張善政今表示，目前進度比預定速度要快，預計棕線可如期在年底動工。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運棕線規畫多時，市長張善政今表示，目前進度比預定速度要快，預計棕線可如期在年底動工。記者朱冠諭／攝影

串聯桃園龜山、新北新莊的桃園捷運棕線規畫多時，市府今年5月第二次提送基本設計及經費至交通部審議。市長張善政今表示，市府已同步推動先期工程、提前啟動招標準備，目前進度比預定速度要快，期待中央審查作業能順利推進，讓棕線如期在年底動工。

桃園捷運棕線全長11.38公里，採用中運量系統，包含地下段6.1公里設置5站及高架段5.28公里設置2站，共設置7個車站，並採用全自動無人駕駛模式營運，預計18分鐘即可從桃園抵達新北迴龍，43分鐘即可從桃園抵達台北市區的民權西路站。

棕線也規畫與多條捷運路線交會，如桃園區中正路與復興路口附近的BR08站，可轉乘台鐵、捷運綠線；龜山區萬壽路二段的BR07站可轉乘橘線、青線、銀線；新北市新莊區新莊中正路的BR01站，則可轉乘中和新蘆線、萬大線二期。

張善政今在市政會議表示，棕線規畫目前仍在行政院審議，但已進入最後階段；市府今年1月第一次提送基本設計及經費審議後，交通部提出許多意見，捷工局快速啟動設計優化作業，5月將修正設計送交交通部，交通部現在準備送往行政院，原則上沒有太大問題。

張善政說，等待行政院核定期間，市府已啟動多項預備動作，包括推動騎樓打通、地面整平、電箱遷移及路樹遷移等前期工程；另，捷工局也正在進行土建及機電等招標前置作業，當行政院一核定，就能立即啟動招標作業，全線力拚在今年底正式動工，將是桃園的重要里程碑。

捷工局表示，棕線完工後將促進區域型生活圈發展，也串聯北科附工、壽山高中、龜山國小、龍華科大等重要學校；為服務校園師生，BR02站特別設置校園連通道，提供龍華科大師生安全通行路線。

至於工程設計原規畫拆除大棟橋，經捷工局實地勘查後，評估恐影響居民通行，因此重新檢討，提出免拆橋方案，不僅降低道路施工影響，同時節省經費支出。此外，棕線也將與綠線共用機廠，盼提升營運效率並降低建設成本。

桃園捷運棕線規畫多時，市長張善政今表示，目前進度比預定速度要快，預計棕線可如期在年底動工。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運棕線規畫多時，市長張善政今表示，目前進度比預定速度要快，預計棕線可如期在年底動工。圖／桃園市捷工局提供

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