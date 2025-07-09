無敵海景好望角 苗栗縣政府配合白沙聖城工程進度啟動ROT

苗栗縣後龍鎮好望角擁有無敵海景，縣府4億多元「白沙聖域‧天空之丘」工程施工中，最近委託可行性評估，規畫委外營運移轉（ROT）案，希望同步工程完工於2027年底上路，發揮最大效益，打造國際級觀光亮點。

交通部觀光署補助約3億元，縣府自籌1億元，以「白沙聖域‧天空之丘」主題，推動白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規畫計畫，子計畫好望角海丘之心及百年過港隧道觀光整備計畫、白沙屯至好望角濱海重要廊帶觀光設施整備計畫（含海角樂園、舊南港、白沙屯）施工中，預計2027年底完工。

縣府期望透過引進民間資源，活化區域內既有設施並提升觀光服務品質，爭取財政部補助95萬元，加上自籌款，共250萬元，委託辦理好望角風景區觀光增建暨營運移轉ROT案可行性評估。

ROT案初步構想方向，希望結合觀景台、旅服中心、市集、野營，及高空滑索等多元遊憩設施，程序完成後盡速對外招商，引進民間投資及專業經營，2027年底同步上路。