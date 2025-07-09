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無敵海景好望角 苗栗縣政府配合白沙聖城工程進度啟動ROT

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮好望角廊帶觀光條件得天獨厚，縣府辦理ROT案可行性評估。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮好望角廊帶觀光條件得天獨厚，縣府辦理ROT案可行性評估。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮好望角擁有無敵海景，縣府4億多元「白沙聖域‧天空之丘」工程施工中，最近委託可行性評估，規畫委外營運移轉（ROT）案，希望同步工程完工於2027年底上路，發揮最大效益，打造國際級觀光亮點。

交通部觀光署補助約3億元，縣府自籌1億元，以「白沙聖域‧天空之丘」主題，推動白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規畫計畫，子計畫好望角海丘之心及百年過港隧道觀光整備計畫、白沙屯至好望角濱海重要廊帶觀光設施整備計畫（含海角樂園、舊南港、白沙屯）施工中，預計2027年底完工。

縣府期望透過引進民間資源，活化區域內既有設施並提升觀光服務品質，爭取財政部補助95萬元，加上自籌款，共250萬元，委託辦理好望角風景區觀光增建暨營運移轉ROT案可行性評估。

ROT案初步構想方向，希望結合觀景台、旅服中心、市集、野營，及高空滑索等多元遊憩設施，程序完成後盡速對外招商，引進民間投資及專業經營，2027年底同步上路。

縣府文化觀光局指出，後龍鎮好望角往南到通霄鎮白沙屯8公里的廊帶，條件得天獨厚，拱天宮是宗教勝地，好望角將大海、夕照、風車及海線鐵路美景盡在眼底，還有百年過港過港舊隧道、過港貝化石層、海角樂園等景點，清海宮32公尺的媽祖巨像是地標，整體規畫計畫完工後，ROT注入民間活力，發揮加乘效果。

苗栗縣後龍鎮好望角廊帶觀光條件得天獨厚，縣府辦理ROT案可行性評估。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮好望角廊帶觀光條件得天獨厚，縣府辦理ROT案可行性評估。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮好望角廊帶觀光條件得天獨厚，縣府辦理ROT案可行性評估。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮好望角廊帶觀光條件得天獨厚，縣府辦理ROT案可行性評估。圖／苗栗縣政府提供

景點 白沙屯 觀光局

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