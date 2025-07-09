桃園壽山巖觀音寺遶境祈福 千人護駕回鑾交管路線曝光

桃園市壽山巖觀音寺即將於7月起展開一年一度的「2025桃園觀音菩薩文化節」系列活動，慶祝觀音菩薩成道日。活動包括天貺節補半年運、觀音菩薩祈安遶境藝閣踩街、分靈菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩祈福及觀音菩薩成道大法會暨祝壽大典等，期望藉此深化信眾信仰連結，共同祈求平安順遂。

壽山巖觀音寺董事長林明義指出，活動期間將安排觀音佛祖巡境，於7月9日至10日行經新莊、樹林、鶯歌、八德、桃園、蘆竹及龜山等地區，橫跨新北市及桃園市共7區，信徒眾多、場面莊嚴熱鬧。7月11日則安排分靈菩薩回娘家及百人誦經、揹菩薩祈福等宗教祈福活動。7月12日至13日，觀音寺將舉辦成道紀念法會，廣邀信眾共襄盛舉，場面預計盛大。

其中，備受矚目的「千人護駕回鑾」活動，將於7月10日傍晚6時起於桃園市立體育館集合，活動強調護駕行列的文化內涵及民間信仰教育意義，展現信眾對「嶺頂佛祖」的虔誠與地方情感的延續，並透過娛神娛人方式傳遞節慶喜樂氛圍。

龜山警分局表示，針對7月9日及10日壽山巖觀音寺的遶境行程，警方已規劃於9日上午8時至12時、晚間6時至10時，以側護機巡方式配合遶境隊伍機動引導交通，確保隊伍行進安全與周邊車流順暢。至於7月10日下午4時至晚間10時「千人護駕回鑾」活動，將由桃園市立體育館（萬壽路與三民路口）出發，經萬壽路二段行進，最終回到壽山巖觀音寺，全程徒步進行。警方將設置交通崗並靈活調度警力，落實交通疏導與人流管理，兼顧行車安全與活動秩序。