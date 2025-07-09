快訊

川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

桃園壽山巖觀音寺遶境祈福 千人護駕回鑾交管路線曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市壽山巖觀音寺展開「2025桃園觀音菩薩文化節」活動，包括天貺節補半年運、觀音菩薩祈安遶境藝閣踩街、分靈菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩祈福及觀音菩薩成道大法會暨祝壽大典等。圖／壽山巖觀音寺提供
桃園市壽山巖觀音寺展開「2025桃園觀音菩薩文化節」活動，包括天貺節補半年運、觀音菩薩祈安遶境藝閣踩街、分靈菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩祈福及觀音菩薩成道大法會暨祝壽大典等。圖／壽山巖觀音寺提供

桃園市壽山巖觀音寺即將於7月起展開一年一度的「2025桃園觀音菩薩文化節」系列活動，慶祝觀音菩薩成道日。活動包括天貺節補半年運、觀音菩薩祈安遶境藝閣踩街、分靈菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩祈福及觀音菩薩成道大法會暨祝壽大典等，期望藉此深化信眾信仰連結，共同祈求平安順遂。

壽山巖觀音寺董事長林明義指出，活動期間將安排觀音佛祖巡境，於7月9日至10日行經新莊、樹林、鶯歌、八德、桃園、蘆竹及龜山等地區，橫跨新北市及桃園市共7區，信徒眾多、場面莊嚴熱鬧。7月11日則安排分靈菩薩回娘家及百人誦經、揹菩薩祈福等宗教祈福活動。7月12日至13日，觀音寺將舉辦成道紀念法會，廣邀信眾共襄盛舉，場面預計盛大。

其中，備受矚目的「千人護駕回鑾」活動，將於7月10日傍晚6時起於桃園市立體育館集合，活動強調護駕行列的文化內涵及民間信仰教育意義，展現信眾對「嶺頂佛祖」的虔誠與地方情感的延續，並透過娛神娛人方式傳遞節慶喜樂氛圍。

龜山警分局表示，針對7月9日及10日壽山巖觀音寺的遶境行程，警方已規劃於9日上午8時至12時、晚間6時至10時，以側護機巡方式配合遶境隊伍機動引導交通，確保隊伍行進安全與周邊車流順暢。至於7月10日下午4時至晚間10時「千人護駕回鑾」活動，將由桃園市立體育館（萬壽路與三民路口）出發，經萬壽路二段行進，最終回到壽山巖觀音寺，全程徒步進行。警方將設置交通崗並靈活調度警力，落實交通疏導與人流管理，兼顧行車安全與活動秩序。

龜山警分局長張鶴瓊呼籲，因應壽山巖觀音寺年度大型宗教文化活動，7月9日至10日桃園區、龜山區、萬壽路、三民路一帶將實施階段性交通管制，建議用路人提前改道，選擇成功路、中山東路、文化一路等替代道路，並請多利用大眾運輸工具以避免壅塞。警方將視現場人車狀況機動調整疏導措施，亦請駕駛朋友行經活動周邊區域時減速慢行、配合員警指揮通行，共同維護道路安全。

主祀觀世音菩薩的壽山巖觀音寺是地方重要信仰中心，曾獲內政部選入「台灣宗教百景」。圖／壽山巖觀音寺提供
主祀觀世音菩薩的壽山巖觀音寺是地方重要信仰中心，曾獲內政部選入「台灣宗教百景」。圖／壽山巖觀音寺提供
2025桃園觀音菩薩文化節備受矚目的「千人護駕回鑾」活動，將於7月10日傍晚6時起於桃園市立體育館集合。圖／壽山巖觀音寺提供
2025桃園觀音菩薩文化節備受矚目的「千人護駕回鑾」活動，將於7月10日傍晚6時起於桃園市立體育館集合。圖／壽山巖觀音寺提供

回娘家 桃園 觀音

延伸閱讀

快改道！國1北上桃園入口大貨車撞外護欄側翻 回堵2公里

新竹苗栗防豪雨 桃園以北臺中彰化南部地區防大雨

新富爸媽必卡位！桃園市政特區明星學區，助攻下一代贏在起跑點！

桃園科技表演藝術獎開始徵件 金獎可獲120萬元

相關新聞

強降雨竹市119受理案17件已排除15件 這些地方可借沙包擋水板

颱風丹娜絲低壓帶入含有大量水氣西南風，使原本在台灣海峽北部出現的對流系統增強。新竹市府指出，昨日22時起至今日10時止，...

無敵海景好望角 苗栗縣政府配合白沙聖城工程進度啟動ROT

苗栗縣後龍鎮好望角擁有無敵海景，縣府4億多元「白沙聖域‧天空之丘」工程施工中，最近委託可行性評估，規畫委外營運移轉（RO...

桃捷棕線進度超前 張善政：力拚年底正式動工

串聯桃園龜山、新北新莊的桃園捷運棕線規畫多時，市府今年5月第二次提送基本設計及經費至交通部審議。市長張善政今表示，市府已...

桃園壽山巖觀音寺遶境祈福 千人護駕回鑾交管路線曝光

桃園市壽山巖觀音寺即將於7月起展開一年一度的「2025桃園觀音菩薩文化節」系列活動，慶祝觀音菩薩成道日。活動包括天貺節補...

掃到颱風尾！苗栗黑天暗地 樹倒、路塌傳災情

颱風丹娜絲遠颺，苗栗縣受低壓帶及西南風影響，昨天深夜起下起大雷雨，發生零星坍方、樹倒等零星災情，沒有造成人員受傷，今天白...

網傳高虹安砍中低收入戶補助金額 高虹安與市府：不實謠言

近日網路社群謠傳新竹市長高虹安砍中低收補助金額，原本領7000元變成只能領3000元，對此，高虹安在臉書指出，她上任以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。