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掃到颱風尾！苗栗黑天暗地 樹倒、路塌傳災情
颱風丹娜絲遠颺，苗栗縣受低壓帶及西南風影響，昨天深夜起下起大雷雨，發生零星坍方、樹倒等零星災情，沒有造成人員受傷，今天白天黑天暗地，許多民眾感覺「比颱風更像颱風」。
中央氣象署昨天深夜11點多對苗栗等中部地區，發布連環雷雨、豪雨警報，半夜起雷聲大作，但並下起間歇性大雷雨，今天白天天色昏暗有如傍晚，縣府交通工務處及消防局受理零星災害通達。
其中，124線在17.5公里三灣鄉路段，今天上午7點多發生路基坍方，交工處緊急用三角錐示警，另三灣、南庄鄉沿線，多處路樹傾倒，交工處緊急出動清除，目前全部排除，此外，銅鑼鄉九湖口平交道附近隘頭福德祠一棵大榕樹樹幹，今天清晨也斷裂，還好都沒有造成人員受傷。
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