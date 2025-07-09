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網傳高虹安砍中低收入戶補助金額 高虹安與市府：不實謠言

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書
新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書

近日網路社群謠傳新竹市長高虹安砍中低收補助金額，原本領7000元變成只能領3000元，對此，高虹安在臉書指出，她上任以來，市府對於中低收入戶的社會福利補助一毛都沒有砍，各項津貼補助依法審核、照常發放，絕無刪減，這純屬不實謠言。

高虹安說，這幾天，不少支持者傳給她一部在果菜市場拍攝的影片，影片中一位婦人生氣地說，自己是中低收戶，本來一個月領7000元，到了高虹安手上被砍掉4000元，所以恨高虹安。目前已有18萬人觀看，錯誤資訊若不及時更正，將嚴重誤導大眾，甚至相關人士可能觸法。

高虹安指出，她上任後市府對於中低收入戶的社會福利補助不但沒減少，反而還主動加碼照顧弱勢長輩，2023年起她兌現競選政見，市府發放「弱勢長輩營養補助金」，每人每月1000元，新竹市是全台唯一推行這項照顧弱勢政策的城市，這不是冷冰冰的數字，而是實在讓中低收長者「吃得營養、過得安心」的暖心政策。

市府也澄清，市府從高虹安上任後積極照顧弱勢民眾，並未砍任何補助或津貼。竹市中低收入老人生活津貼、低收入戶生活補助及中低收入戶等各項社會福利津貼或補助資格，皆依中低收入老人生活津貼發給辦法、社會救助法等相關規定辦理，民眾申請時皆會依各項規定來進行審查申請人及其家戶的所得、動產與不動產。

市府說明，各項社會福利津貼發放皆依相關規定辦理，民眾可檢附相關證明文件至戶籍所在地的區公所提出各項社會福利津貼申請。各項社會福利津貼對於應計算的家庭成員，收入、動產與不動產標準不同，區公所及市府受理相關案件後即依規，進行資料查調與審核作業，審核結果皆會發文通知申請民眾，民眾有疑問皆可向戶籍所在地區公所或社會處詢問。另外，市府每年也會依規定進行年度複查工作，重新調查福利資格；如果資格有異動時，皆會重新核定。

人生 低收入戶 高虹安

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