二手良品等你挖寶 竹北市「竹北永續祭」周末登場

新竹縣竹北市公所將於7月12日至13日與「舊事二手市集」，在水圳公園聯合舉辦「竹北永續祭」，超過70個創意手作、特色飲食、二手良品等特色攤位，打造一場兼具生活美學與環境永續的新風格市集。

竹北市長鄭朝方指出，這不只是一場市集，而是一種惜物惜人、物盡其用的生活態度。此次活動主題為「漂書×竹北好市×舊事市集」，融合創意手作、特色飲食、二手良品與閱讀文化。

此外，市立圖書館福德分館亦特別響應活動，將於兩日現場舉辦首場「漂書」活動，精選千本本主題多元的二手好書，包括童書、藝術、養生、親子、理財與繪本等，邀請民眾前來「以書會友」，讓書本找到珍惜它們的新主人。清潔隊也進行「源頭減量暨資源回收宣導」，將永續概念注入於市民日常。

鄭朝方也提到，目前竹北市立圖書館福德分館正在整修，預計年底完工。整修期間竹北市公所特別結合「竹北好市」，透過更多元的方式傳遞閱讀的溫度與力量。

竹北市公所表示，活動將於本周末中午12點至晚間8點舉行，活動當日如遇午後雷陣雨則延至當日下午3點舉行。現場還設有趣味體驗與限量好康。凡於市集消費滿150元，即可獲得跳床體驗券與二手書免費兌換券（每人每次最多兌換5本書），依此類推。