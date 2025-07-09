苗栗廚餘分類表2.0版上路 分項明確化 牛羊豬骨、海鮮殼改列一般垃圾

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣環保局7月8日公布2.0版廚餘分類表，將品項明確化且具在地特色，豬牛羊骨改列一般垃圾。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣環保局7月8日公布2.0版廚餘分類表，將品項明確化且具在地特色，豬牛羊骨改列一般垃圾。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣環保局7月8日發布2.0版的廚餘回收分類表，將縣民日常生活烹飪、飲食殘留的廚餘類廢棄物分為生廚餘、熟廚餘及一般垃圾，新的分類方式最大改變就是將原列為生廚餘的硬質食材外殼、果核及骨頭類等較無法堆肥再利用的種類改列一般垃圾，同時將品項明確化，發布後各鄉鎮市可依循新的分類表實施，並請縣民配合。

環保局廢棄物管理科表示，環境部曾針對粽葉等分類邀全台各縣市討論，因各地作法並不相同，因此交由各縣市自行研議分類，新的分類表可配合地方知名農產品分類，增加在地特色，環保局6月底邀全縣十八鄉鎮市清潔隊討論，達成共識後已回報中央。在此情況下，苗栗與鄰近的新竹、台中分類品項可能會有不同。

廢管科表示，為使廚餘分類更明確化、生活化及在地化，環保局日前重新審視2021年11月1日公布的苗栗縣廚餘回收分類表，依縣民眾日常生活產生的廚餘概況，並參酌各縣市廚餘分類細項檢討後公布「苗栗縣廚餘回收分類2.0」，作為民眾及鄉鎮市公所清潔隊分類回收的依據。

2.0版分類表將縣民日常生活烹飪、飲食殘剩的廚餘類廢棄物分為生廚餘、熟廚餘及一般垃圾共3類，與原有分類表相較，新版分類表最大改變是將原屬於生廚餘類的硬質食材外殼類、果核類及骨頭類等較無法堆肥再利用的種類改列一般垃圾，例如牛羊豬等動物骨頭、海鮮類硬殻、長纖維類如玉米殼、筍殻、甘蔗皮、粽葉等。

此外，為增加民眾印象，2.0版分類表也增加許多苗栗知名農產品，例如柑橘、葡萄、水梨等，同時也將客家米食製作常用的粽繩、粿紙、蒸籠紙列入分類，使2.0版分類表更具在地特色。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，這次修正廚餘分類表是為了使廚餘分類更符合後端回收再利用，請民眾務必配合各鄉鎮市公所清潔隊回收方式，廚餘要交給清潔隊之前，務必去除雜質、瀝乾水份，可使廚餘回收及再利用更具效率，並減輕清潔隊回收工作的負擔。

苗栗縣環保局7月8日公布2.0版廚餘分類表，將品項明確化且具在地特色，縣民可「按表交運 」給清潔車。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局7月8日公布2.0版廚餘分類表，將品項明確化且具在地特色，縣民可「按表交運 」給清潔車。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局7月8日公布2.0版廚餘分類表，將品項明確化且具在地特色。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣環保局7月8日公布2.0版廚餘分類表，將品項明確化且具在地特色。記者胡蓬生／攝影

廚餘 環保局長 苗栗縣

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