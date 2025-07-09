六都施政大體檢／【觀察站】少子、缺工 青年政策要接地氣

桃園市人口平均年齡六都最低，也是最早成立青年局的地方政府。市長張善政照顧青年，近年著眼國際趨勢，導入AI、數位科技元素轉型青年政策，讓人眼睛一亮。只不過，少子化、缺工等現實挑戰嚴峻，政策創新也須接地氣。

與其他五都相比，桃園市位於國門之都，也是北部重要的工業重鎮，發展機會多。除了在地、北漂青年，近年迎來「脫北」青年大軍，這群被雙北高房價嚇跑的年輕人，南向轉進桃園打拚，替最晚升格的桃園帶來更多青年人口紅利。

桃園擁有地利之便，持續吸引年輕人口移入。張善政上任也兌現政見，除推動多元青年就業方案，創業方面，也祭出青創貸款5年免息、桃青基金、青創第二棒計畫等，投資、輔導並進。還有首創凍卵補助、「多1胎加1萬」生育津貼等亮點，多方照顧青年。

細看去年六都青年失業率，桃園15至19歲失業率六都最低、20歲至24歲排第三、25歲至29歲第五、30到34歲僅次新北排第二，年齡愈高失業率愈高，結構性問題可能出在桃園產業以傳產、工業型態為主，高勞力欠缺生活彈性，逐漸不受Z世代青年青睞。

儘管張善政有中央、企業經驗，在青年政策下足功夫，特別瞄準AI、數位科技內容轉型青年就業或創業等輔導政策，企圖縮小青年與高技能所需之間的差距。但不可諱言，AI等科技日新月異，初出茅廬的青年能否有準確的掌握度，進而轉化為職場競爭優勢，是不小考驗。

另外，市府雖祭出多元青年政策，但現代青年普遍遭遇低薪、生活成本高漲等挑戰，環境若不如人意，也有人乾脆選擇「躺平」，產業也面臨少子化、缺工等困境未解，地方和中央政策需相輔相成，一起撐住青年展翅高飛。