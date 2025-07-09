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六都施政大體檢／【青年就業篇】青年餐飲業者：盼市府協助AI轉型

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳／桃園報導

桃園市府祭出青年就業、青創輔導政策，有北漂青年獲創業獎金支持，與同好開公司自己當老闆；有青年餐飲業者呼籲，人力不足衝擊大，盼市府提供資源，協助AI轉型，以降低缺工困擾。

30歲餐飲業沈先生說，桃園推動青創政策，以AI協助轉型，但餐飲、服務業嚴重缺工，加上薪水低、勞動程度高，除非自己創業或當高階主管，否則難有較好發展；現在年輕人從小被呵護，職業選擇也會受影響。

沈先生表示，若要提升餐飲業，點餐機設備成本從10多萬起跳，送餐機器人動輒30萬、40萬元，中小型企業難以投入；餐飲設備展多在台北與假日舉行，實際營運業者北上餐與不方便。

產業面臨缺工，AI輔助逐漸成為趨勢。沈先生建議，盼市府提供免費課程，讓業者了解AI設備的效益、潛在隱憂，也盼提供補助方案，讓中小型業者利用科技降低缺工困擾，否則怕成為惡性循環。

從彰化「北漂」桃園的王藝樺，就讀中原大學會計系參加校園創業課程，與同儕成立「銀享樂齡公司」，訓練銀髮族健身，迄今已滿3年；她在青年局及教授協助下，學習撰寫簡報，靠創業競賽獲得資金，添購器材、找教練。

銀享透過據點收費與企業贊助，持續經營。王藝樺說，她肯定青年創業獎金補助機制，建議整合其他局處資源，提供創業團隊持續發展的動力。

曾擔任國中教師的杜德皓，進入中央大學企研所進畢業後，發現年輕學子欠缺金融理財素養，決定走上創業路，他與志同道合朋友成立公司，打造財務App平台，主打個人財務管理AI助手。

杜德皓說，青年局常找業師輔導，若能進階仿效美國西岸參與入股方式，創業發展更有效益，希望市府能舉辦展覽，讓青創團隊接觸更多潛在客戶。

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