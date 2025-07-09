六都施政大體檢／【青年就業篇】青創、新創善政 吸青年脫北入桃

桃園市是六都最年輕直轄市，市民平均年齡僅41.1歲，房價比雙北親民，「脫北入桃」青年愈來愈多。桃園市府有全台最早成立的青年局，現任市長張善政推優惠青創貸款、加速器等政策。議員認為，除了輔助創業，更要陪跑，提高青創存活率。

桃園市總人口超過234萬人，青年人口突破60萬人，淨遷入人數居六都之冠；桃園市工業年產值逾4.7兆，居全國之冠，從製造業到高科技都有，加上地處「國門之都」，物流、倉儲服務業興盛，平均薪資4萬5665元，在六都僅次北市。

桃園市府祭出青年就業獎勵方案，穩定就業者發放最高2.1萬元獎勵金，鼓勵青年進修、考證照，最高可再領4.05萬元獎金；市府表示，5年來各年齡層青年失業率，整體呈下降趨勢，其中以30到34歲失業率最低，波動最小。

桃園市率全台之先成立青年事務局，今年已邁入第10年。科技人出身的張善政提出友善青創政策，號稱全台最優惠的青創貸款，貸款額度最高200萬元、最長5年免息，另有青創資源中心單一窗口服務。

桃園市府鼓勵青年創業，曾安排青創基地團隊參加2025智慧城市展，促進創新與科技發展經驗交流。圖／桃園市青年局提供

張市府首創「桃園天際線」加速器基地，邀請對AI、數位經濟、智慧物聯、金融科技等關鍵產業的新創團隊進駐，鏈結國內外資源，協助新創公司取得海外訂單，提升青創環境。

桃園市議員余信憲說，整體青年失業率下降，但實際就業機會與青年需求有落差，不少服務業、行政職開出3.8萬元以上月薪，仍吸引不了青年求職，現在年輕人偏好自由、彈性工作，青年勞動力不穩定，市府應提出對策。

議員謝美英說，培育AI與數位科技應用人才是趨勢，若從青創輔導就打好基礎，未來10年能銜接業界需求。

議員彭俊豪則認為，青創孵育需要資源與時間，市府推動加速器等政策，審計部門點出基地場地使用率欠佳，青創團隊後續輔導與計畫管控，仍有努力空間。

議員黃敬平說，青年創業除了前期輔導，還要提供持續性支持，超過3成青創產業在創業後2至3年倒閉，市府要推動「陪跑計畫」，提升桃園青創企業存活率。