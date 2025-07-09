竹縣芎林YouBike2.0來了 可串連竹北高鐵、竹東

新竹縣芎林鄉公所、代表會及戶政事務所合署辦公大樓昨啟用，縣府也攜手芎林鄉公所投入2400萬元，首度引進YouBike2.0到芎林鄉，共設置10站點、投放90輛一般自行車與20輛YouBike2.0E電輔車，方便通勤、通學，及兼顧休閒遊憩功能。

縣長楊文科說，新啟用的芎林鄉公所辦公廳舍位於文德三街、文富街、文德六街間，公所、代表會、戶政事務所共同進駐，該處鄰近衛生所、消防局芎林分隊等，提供洽公鄉親更友善服務。

芎林鄉昨天也迎來YouBike2.0站點進駐，站點有敏實科技大學、芎林鄉公所、鄧雨賢音樂文化公園、飛鳳山鳳鳴公園、綠獅公園、金獅公一公園、芎林兒三公園、公四水霧公園、芎林停一停車場、福昌街438巷口，往西可通往竹北高鐵特區，往南則接到竹東鎮。

縣府交旅處指出，新竹縣迄今設置174站點、1440輛車，其中包含470輛電輔車，今年6月突破400萬人次騎乘，還曾創下單日使用量新高8563次紀錄。縣府攜手芎林鄉公所建置10站YouBike2.0，期許增加交通便利性，並結合在地特色發展慢旅觀光。

楊文科表示，新竹縣推動YouBike成果驚人，周轉率達到5.73，顯示鄉親很需要YouBike，會持續爭取。