桃園基層座談／新屋養豬場汙染 民怨反彈大

桃園市現有270場養豬場，又以新屋區33場最多，居民陳情有養豬場散發惡臭，並要求市府撤除新養豬場申設。市長張善政昨主持新屋基層座談會，允諾成立跨局處畜牧業空品專案，並借鏡國外科技化經驗解決問題，新設養豬場若影響環境，將不會放行。

新屋區公所昨辦基層座談會，張善政率民政局長劉思遠及各局處主管出席，養豬業困擾地方成為會中焦點。槺榔里長羅鴻霖反映，槺榔里不大卻有5家養豬場，鄰近里民活動中心的1家養豬場疑似惡意排放排泄物、廢水，里民用餐夾雜臭味，質疑該場廢水處理設備從未運作，多次陳情未見改善。

蚵間里1家養豬場申請新設，並取得建照，居民多次不滿抗爭。蚵間里長彭小林說，這家新設養豬場風評不好，影響地方觀光和里民生計，該養豬場在另處未被批准，為何卻能在蚵間里申請過關？籲請市長重新考慮撤銷建照，守護里民生活。

張善政說，新屋是魚米之鄉，農業發展很重要、黑豬肉也是桃園特色，「不可能將畜牧業趕走」；除農業局輔導除臭生物製劑，環保局採科技監測，市府成立跨局處畜牧業空品專案，參考大陸河北、北歐畜牧科技經驗，讓桃園畜牧業有更好發展，將環境影響降到最低。

農業局指出，近期將組汙染防治輔導團隊，會同環保局及養豬業者召開專案會議，輔導現代化科技養豬，落實空氣品質及汙染防治，加強里民溝通、做好睦鄰。

環保局統計，去年1月到今年6月稽查新屋養豬場71次，查獲違反廢清法29件、空汙法1件、水汙染法29件，違規態樣多為飼養禽畜有礙附近環境衛生、放流水未符合標準及未申請水汙染防治許可證等，皆依法開罰，並輔導改善。

市府表示，槺榔里民反映養豬場長期製造汙染，該場有登記證，汙染防治與廢水處理設施皆正常運作，6月現勘時已提供除臭生物製劑，將持續編列補助經費與加強輔導。