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苗縣廚餘回收2.0上路 骨頭、中藥渣改列垃圾

中央社／ 苗栗縣8日電

為讓民眾及各鄉鎮清潔隊有明確依據，苗栗縣政府環保局今天公布「苗栗縣廚餘回收分類2.0」，以往原屬於生廚餘的硬質食材如豬骨頭、果核、西瓜皮和中藥渣等，都改列為一般垃圾。

縣府環保局指出，以往各鄉鎮市清潔隊對於各廚餘分類標準不一，為使廚餘分類更加明確化、生活化及在地化，重新審視110年底公布的苗栗縣廚餘回收分類表，並依據縣內民眾日常生活產生廚餘概況及各縣市廚餘分類細項進行檢討後，公布「苗栗縣廚餘回收分類2.0」作為日後民眾及鄉鎮市公所清潔隊分類回收依據。

環保局表示，2.0版分類表將民眾日常生活烹飪、飲食所殘剩的廚餘類廢棄物分為生廚餘、熟廚餘及一般垃圾3類，其中，最大改變在於將原屬於生廚餘類的硬質食材外殼類、果核類及骨頭類等較無法堆肥再利用的種類，改列為一般垃圾。

環保局說，像是牛、羊、豬等動物骨頭、魚骨刺以及西瓜皮、玉米芯、甘蔗渣、中藥材煮後剩下的纖維、殼、葉都列為一般垃圾；客家米食製作常使用的粽繩、粿紙、蒸籠紙也列入一般垃圾項目，使2.0版分類表更具在地特色。

環保局長陳華盛指出，修正廚餘分類表是為了使廚餘分類更符合後端回收再利用，呼籲民眾務必配合各鄉鎮市公所清潔隊回收方式，且交給清潔隊前務必去除雜質、瀝乾水份，讓廚餘回收及再利用更有效率，也減輕清潔隊回收工作負擔。

廚餘 環保局長 苗栗縣

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