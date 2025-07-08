「澳視群英」公費赴澳學習 今年提供24名苗栗偏鄉、中低收家庭學子

苗栗縣政府推動優質學子公費海外進修專案已邁入第11年，上午11點在縣府辦理行前說明會，這項計畫原本預計評選20名國、高中生成績優異學生參加，但縣長鍾東錦特別要求增加4個名額給縣內中低收入家庭及偏鄉孩子，認為他們也應擁有同樣機會，希望更多優秀且具潛力的學生能參與，拓展視野、實現夢想。縣府教育處強調，這份心意也是縣府堅持教育公平的具體行動。

教育處指出，苗栗縣從2014年推動優質學子公費海外進修專案，早期前往美國，近年改為澳洲，迄今累計已有220名學子受惠，希望拓展縣內學子的國際觀，並培養出國際卓越人才，今年「澳視群英」展翅培訓計畫經初試、中英文口試等評選，共24名國高中學生入選，國中有18人，高中6人，8月2日將赴澳洲首都坎培拉進行21天的學習與文化交流之旅。

教育處表示，今年赴澳學子將前往Evelyn Scott School，這所學校是澳洲首都特區新型態示範學校，以澳洲原住民領袖Evelyn Scott 命名，重視社會正義與文化融合，辦學理念強調「以學生為本」、「跨領域整合」及「真實世界連結」，並致力將永續建築、多元文化教育與探究式學習結合，展現前瞻教育精神與國際視野，透過沉浸式學習與在地學生交流，將有助提升苗栗學子的語言能力與跨文化溝通素養，為未來發展奠定深厚的國際基礎。

鍾東錦上午率教育處長葉芯惠、議員廖秀紅、孫素娥、翁杰、陳品安秘書羅可喬、周玉滿特助江珊綾，還有造橋鄉長徐連斌等地方首長與民代，與澳洲辦事處資深商務經理陸竹甄、商務經理胡櫻君、艾爾斯留遊學市場開發部經理彭怡婷等人一同出席2025年度澳視群英行前說明會，共同關心苗栗學子這趟的國際學習交流；赴澳學生也在台上用英語介紹苗栗特色、演唱感謝歌曲。