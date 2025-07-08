快訊

救援遇水庫放水致1民眾、3警消命危？翡翠水庫管理局發聲澄清

「要怎麼睡覺？」川普擠牙膏式宣布新關稅 中經院長預期台灣關稅落在這區間

「澳視群英」公費赴澳學習 今年提供24名苗栗偏鄉、中低收家庭學子

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午舉行2025年「澳視群英」展翅計畫的行前說明會，今年共有24名學子將赴澳大利亞首都坎培拉進行學習和文化交流之旅。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉行2025年「澳視群英」展翅計畫的行前說明會，今年共有24名學子將赴澳大利亞首都坎培拉進行學習和文化交流之旅。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動優質學子公費海外進修專案已邁入第11年，上午11點在縣府辦理行前說明會，這項計畫原本預計評選20名國、高中生成績優異學生參加，但縣長鍾東錦特別要求增加4個名額給縣內中低收入家庭及偏鄉孩子，認為他們也應擁有同樣機會，希望更多優秀且具潛力的學生能參與，拓展視野、實現夢想。縣府教育處強調，這份心意也是縣府堅持教育公平的具體行動。

教育處指出，苗栗縣從2014年推動優質學子公費海外進修專案，早期前往美國，近年改為澳洲，迄今累計已有220名學子受惠，希望拓展縣內學子的國際觀，並培養出國際卓越人才，今年「澳視群英」展翅培訓計畫經初試、中英文口試等評選，共24名國高中學生入選，國中有18人，高中6人，8月2日將赴澳洲首都坎培拉進行21天的學習與文化交流之旅。

教育處表示，今年赴澳學子將前往Evelyn Scott School，這所學校是澳洲首都特區新型態示範學校，以澳洲原住民領袖Evelyn Scott 命名，重視社會正義與文化融合，辦學理念強調「以學生為本」、「跨領域整合」及「真實世界連結」，並致力將永續建築、多元文化教育與探究式學習結合，展現前瞻教育精神與國際視野，透過沉浸式學習與在地學生交流，將有助提升苗栗學子的語言能力與跨文化溝通素養，為未來發展奠定深厚的國際基礎。

鍾東錦上午率教育處長葉芯惠、議員廖秀紅、孫素娥、翁杰、陳品安秘書羅可喬、周玉滿特助江珊綾，還有造橋鄉長徐連斌等地方首長與民代，與澳洲辦事處資深商務經理陸竹甄、商務經理胡櫻君、艾爾斯留遊學市場開發部經理彭怡婷等人一同出席2025年度澳視群英行前說明會，共同關心苗栗學子這趟的國際學習交流；赴澳學生也在台上用英語介紹苗栗特色、演唱感謝歌曲。

鍾東錦表示，24名學子將啟程展開遊學之旅，雖然只有3周，時間不算太長，但看到大家充滿期待的笑容，還有在台上的表現令他感動，每名學生都表現得可圈可點；感謝教育處用心規畫，特別安排偏鄉國中與外籍教師進行視訊互動，讓學生提早接軌國際，他深信在未來世界中，英語與中文都是不可或缺的語言，期許每個孩子都能把握學習機會，打穩語言基礎，不論升學或就業都能具備競爭力和自信迎向未來。

苗栗縣政府上午舉行2025年「澳視群英」展翅計畫的行前說明會，今年共有24名學子將赴澳大利亞首都坎培拉進行學習和文化交流之旅。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉行2025年「澳視群英」展翅計畫的行前說明會，今年共有24名學子將赴澳大利亞首都坎培拉進行學習和文化交流之旅。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉行2025年「澳視群英」展翅計畫的行前說明會，今年共有24名學子將赴澳大利亞首都坎培拉進行學習和文化交流之旅，赴澳學生並在台上演唱感謝歌曲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉行2025年「澳視群英」展翅計畫的行前說明會，今年共有24名學子將赴澳大利亞首都坎培拉進行學習和文化交流之旅，赴澳學生並在台上演唱感謝歌曲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉行2025年「澳視群英」展翅計畫的行前說明會，今年共有24名學子將赴澳大利亞首都坎培拉進行學習和文化交流之旅，赴澳學生並在台上用英語介紹苗栗特色。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午舉行2025年「澳視群英」展翅計畫的行前說明會，今年共有24名學子將赴澳大利亞首都坎培拉進行學習和文化交流之旅，赴澳學生並在台上用英語介紹苗栗特色。圖／苗栗縣政府提供

澳洲 語言 鍾東錦

延伸閱讀

友善育兒空間 苗栗市親子館115年6月營運

苗栗市親子館工程今天「開箱」 鍾東錦鼓勵育兒 最快明年6月啟用

核定了！教育部4.8億元補助 苗栗縣立圖書總館要蓋了

苗栗暑期青春專案開跑 縣府以精準查察、有效宣導2大主軸守護青少年

相關新聞

湖口發展帶動治安需求 竹縣府斥資1.2億設新工派出所

新竹縣新湖警分局新工派出所啟用逾41年，隨著地方發展、人口成長與轄區治安需求增加，原廳舍早已老舊不堪。新竹縣政府投入1億...

YouBike首進芎林！10站點啟用 串聯竹北高鐵與竹東市區

新竹縣芎林鄉公所、代表會及戶政事務所合署辦公大樓今正式啟用，YouBike 2.0也首度進駐芎林鄉，目前已設置10站點、...

桃園新屋養豬場惹民怨 張善政允成立跨局處專案解決

桃園市長張善政今天上午出席新屋區基層座談會，槺榔里陳情該里一家養豬場長期惡臭、汙染環境、蚵間里要求 撤除一家新養豬場申請...

FUN暑假戲水趣 竹市府前廣場噴水設施7/12起開放

夏季天氣高溫炎熱，為了讓市民能清涼一「夏」，新竹市府預計於7月12日至8月31日開放市府前廣場噴水設施，提供市民戲水消暑...

競爭過關！苗栗縣政府籌建總圖書館傳佳音 獲中央核定4.8億元補助

苗栗縣政府推動縣立總圖書館新建計畫傳來佳音，教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」最近核定補助苗栗縣立圖...

苗栗市親子館工程今天「開箱」 鍾東錦鼓勵育兒 最快明年6月啟用

2億元苗栗市親子館暨友善育兒新建工程今天「開箱」，縣政府預計最快明年6月委外經營托嬰中心及親子館啟用，並提供臨托服務，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。