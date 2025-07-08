桃園科技表演藝術獎開始徵件 金獎可獲120萬元

第4屆「桃園科技表演藝術獎」今天起徵件，桃園市政府希望讓人文精神與科技產業激盪出不同的藝術火花，入圍複審團隊可獲得獎金及專業老師輔導，金獎得主還可獲得120萬元。

桃園市政府主辦、廣藝基金會協辦，2年一屆的「桃園科技表演藝術獎」，今天在桃園展演中心舉辦第4屆徵件開跑記者會，並邀請到第3屆競技組首獎暨廣藝特別獎得主「音速死馬」團隊現場演出。

桃園市政府副秘書長金志聿接受媒體聯訪表示，今年的主題是「I紀元：人與科技的共創」，希望有更多人文精神與科技產業間的創意交融，激盪出不一樣的火花，今年獎金再創新高，總獎金高達新台幣310萬元，且入圍作品就會有專業老師輔導，金獎作品還可以在2026年的科技表演藝術節公開展出。

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，科技跟藝術結合，是廣藝基金會、廣達電腦一貫的理想，現在科技的發展有其目的，科技藝術能讓人思考，人跟科技結合後的想法或藝術形態，重要的是表演裡一定要有科技元素，雖然科技藝術在形式上還是小眾，但重要的是作品可帶給其他藝術領域乃至於科技產業的想像跟啟發。

廣藝基金會表示，入圍複審團隊都可獲得5萬元入圍獎金及15萬元的創作補助。另外，本屆獎金突破過往分組模式再度加碼，其中金獎獎金120萬元、銀獎獎金60萬元，以及由廣藝基金會贊助的「廣藝特別獎」獎金30萬元。得獎團隊除獎金支持，也獲得專業師資訪視輔導、工作坊或主題講座的交流互動等資源，並於「2026 TAxT桃園科技藝術節」進行作品首演。