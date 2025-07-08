快訊

救援遇水庫放水致1民眾、3警消命危？翡翠水庫管理局發聲澄清

「要怎麼睡覺？」川普擠牙膏式宣布新關稅 中經院長預期台灣關稅落在這區間

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵親子共讀 竹縣暑假推「閱讀金牌寶寶」系列活動

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為鼓勵家長從小培養孩子的閱讀習慣，新竹縣文化局攜手13鄉鎮市公共圖書館，推出「閱讀金牌寶寶向前衝」嬰幼兒系列活動。記者黃羿馨／攝影
為鼓勵家長從小培養孩子的閱讀習慣，新竹縣文化局攜手13鄉鎮市公共圖書館，推出「閱讀金牌寶寶向前衝」嬰幼兒系列活動。記者黃羿馨／攝影

為鼓勵家長從小培養孩子的閱讀習慣，新竹文化局攜手13鄉鎮市公共圖書館，推出「閱讀金牌寶寶向前衝」嬰幼兒系列活動，凡設籍新竹縣，並出生於2020年（含）後、尚未領取過閱讀禮袋的嬰幼兒，即可辦證借書申領「波點」超Q閱讀禮袋。

新竹縣副縣長陳見賢指出，閱讀是獲得知識的重要來源，親子共讀則是家庭教育中最溫暖、最有力量的陪伴。縣長楊文科重視教育，推廣閱讀，新竹縣的借書率為全國之冠。

陳見賢表示，文化局這次從閱讀奧運出發，以圖書分類「0到9類」為靈感，讓各鄉鎮公共圖書館化身為總類、哲學、宗教、自然科學到文學與藝術等多元主題的閱讀跑道，融合知識探索與趣味互動，讓閱讀變得更有趣，也更貼近孩子的生活與想像力。

文化局7月12日至8月31日間也規畫一系列活動，包括「寶寶抓周運動會」、「故事接力」、「書本馬拉松」、「寶寶劇場」、「小圖妹妹說故事」、「閱讀補給強棒出擊」和「小小波麗士體驗營」等，希望孩子在遊戲中愛上閱讀，經由親子溫馨陪伴找到共讀的幸福，營造書香滿溢的新竹縣。

活動也特別攜手小愛書人最喜愛的 Food 超人品牌—風車圖書出版社，共同推出「玩吧！讀出感官超能力」主題書展，精選多本趣味繪本與感官互動讀物，鼓勵孩子透過視覺、聽覺、觸覺等五感探索書本世界，以及爸媽專區提供多本實用育兒教養書籍，讓親子共讀更加全方位，逛展並拍照打卡分享即可獲得超可愛的「手持鈴鐺氣球棒」1份，數量有限，送完為止。

此外，為提升新竹縣嬰幼兒閱讀風氣，也同步推出「閱讀禮袋到校園」服務，直接把閱讀資源送進幼兒園，歡迎幼兒園班級團體辦證。也可搭配今年度「打開書本，蛇麼都有」全民閱讀集點活動，邀請親子一起在書香中累積點數、兌換好禮，共度豐富又溫馨的閱讀時光。

新竹縣副縣長陳見賢指出，閱讀是獲得知識的重要來源，親子共讀則是家庭教育中最溫暖、最有力量的陪伴。記者黃羿馨／攝影
新竹縣副縣長陳見賢指出，閱讀是獲得知識的重要來源，親子共讀則是家庭教育中最溫暖、最有力量的陪伴。記者黃羿馨／攝影

文化局 新竹 親子

延伸閱讀

暑假限定 台灣好行「鹿野池上線」可在池上停留3小時

中度颱風丹娜絲來襲 新竹縣宣布明停班課

百老匯影城再升級！竹縣首間KTV有望落腳享平方

苗栗會考榜首數力壓竹縣市 粉碎「竹縣竹市一所國中打趴全苗栗」

相關新聞

湖口發展帶動治安需求 竹縣府斥資1.2億設新工派出所

新竹縣新湖警分局新工派出所啟用逾41年，隨著地方發展、人口成長與轄區治安需求增加，原廳舍早已老舊不堪。新竹縣政府投入1億...

YouBike首進芎林！10站點啟用 串聯竹北高鐵與竹東市區

新竹縣芎林鄉公所、代表會及戶政事務所合署辦公大樓今正式啟用，YouBike 2.0也首度進駐芎林鄉，目前已設置10站點、...

桃園新屋養豬場惹民怨 張善政允成立跨局處專案解決

桃園市長張善政今天上午出席新屋區基層座談會，槺榔里陳情該里一家養豬場長期惡臭、汙染環境、蚵間里要求 撤除一家新養豬場申請...

FUN暑假戲水趣 竹市府前廣場噴水設施7/12起開放

夏季天氣高溫炎熱，為了讓市民能清涼一「夏」，新竹市府預計於7月12日至8月31日開放市府前廣場噴水設施，提供市民戲水消暑...

競爭過關！苗栗縣政府籌建總圖書館傳佳音 獲中央核定4.8億元補助

苗栗縣政府推動縣立總圖書館新建計畫傳來佳音，教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」最近核定補助苗栗縣立圖...

苗栗市親子館工程今天「開箱」 鍾東錦鼓勵育兒 最快明年6月啟用

2億元苗栗市親子館暨友善育兒新建工程今天「開箱」，縣政府預計最快明年6月委外經營托嬰中心及親子館啟用，並提供臨托服務，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。