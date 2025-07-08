鼓勵親子共讀 竹縣暑假推「閱讀金牌寶寶」系列活動

為鼓勵家長從小培養孩子的閱讀習慣，新竹縣文化局攜手13鄉鎮市公共圖書館，推出「閱讀金牌寶寶向前衝」嬰幼兒系列活動，凡設籍新竹縣，並出生於2020年（含）後、尚未領取過閱讀禮袋的嬰幼兒，即可辦證借書申領「波點」超Q閱讀禮袋。

新竹縣副縣長陳見賢指出，閱讀是獲得知識的重要來源，親子共讀則是家庭教育中最溫暖、最有力量的陪伴。縣長楊文科重視教育，推廣閱讀，新竹縣的借書率為全國之冠。

陳見賢表示，文化局這次從閱讀奧運出發，以圖書分類「0到9類」為靈感，讓各鄉鎮公共圖書館化身為總類、哲學、宗教、自然科學到文學與藝術等多元主題的閱讀跑道，融合知識探索與趣味互動，讓閱讀變得更有趣，也更貼近孩子的生活與想像力。

文化局7月12日至8月31日間也規畫一系列活動，包括「寶寶抓周運動會」、「故事接力」、「書本馬拉松」、「寶寶劇場」、「小圖妹妹說故事」、「閱讀補給強棒出擊」和「小小波麗士體驗營」等，希望孩子在遊戲中愛上閱讀，經由親子溫馨陪伴找到共讀的幸福，營造書香滿溢的新竹縣。

活動也特別攜手小愛書人最喜愛的 Food 超人品牌—風車圖書出版社，共同推出「玩吧！讀出感官超能力」主題書展，精選多本趣味繪本與感官互動讀物，鼓勵孩子透過視覺、聽覺、觸覺等五感探索書本世界，以及爸媽專區提供多本實用育兒教養書籍，讓親子共讀更加全方位，逛展並拍照打卡分享即可獲得超可愛的「手持鈴鐺氣球棒」1份，數量有限，送完為止。