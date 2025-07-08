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湖口發展帶動治安需求 竹縣府斥資1.2億設新工派出所
新竹縣新湖警分局新工派出所啟用逾41年，隨著地方發展、人口成長與轄區治安需求增加，原廳舍早已老舊不堪。新竹縣政府投入1億2661萬新建地下1層、地上3層新廳舍，並於今天啟用，不僅強化執勤動線，也提供民眾更舒適的洽公環境。
新竹縣警察局指出，新工派出所原有廳舍自1984年興建啟用，初期配置員警僅7人，隨著地方發展、人口成長與轄區治安需求增加，目前派出所員警人數已達30人，每日受理案件與洽公民眾數量眾多，原廳舍早已老舊不堪、空間不足，長期影響同仁辦公效率與民眾洽公品質。
新竹縣長楊文科見員警辦公環境及民眾洽公空間均極為窘迫不便，編列總工程預算1億2661萬元投入新建廳舍，並規畫地下1層、地上3層、總樓地板面積達1872.37平方公尺建物，兼具現代警政使用需求與民眾服務機能。新廳舍整體空間明亮寬敞，不僅強化執勤動線與勤務效率，也設置友善洽公空間，提供民眾更舒適的洽公環境。
楊文科表示，新工派出所為竹縣與桃園市間的重要門戶，轄內包含新竹工業區、鳳山工業區、湖口營區等關鍵治安熱點，新的辦公廳舍完工啟用，不僅可望提升基層員警的工作條件與士氣，更有助於警政服務現代化，為湖口鄉居民帶來更有感的安全與便利。
新竹縣警察局長宣介慈表示，派出所的落成是團隊努力與社會支持的成果，感謝地方各界的關心與協助，期勉同仁秉持「飲水思源、心存感恩」之心，持續在治安、交通與為民服務等各項工作精進不懈，以行動回報鄉里、守護地方。
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