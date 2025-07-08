桃園龍潭轉運站動工 張善政：花9千萬明年7月啟用

桃園市龍潭人爭取塞車解方啟動！市長張善政今天下午前往龍潭區大昌路主持龍潭轉運站統包興建工程開工動土典禮，張善政表示，龍潭鄉親期待很久的龍潭轉運站開工，距國三龍潭交流道只有200多公尺，工期一年、預算9000萬元，希望在明年7月順利啟用。

龍潭區近年人口增加，往返國三通勤族激增，國道客運、公車繞經市區尖峰時段塞車，議員、地方人一再爭設龍潭轉運站疏解交通瓶頸，市府交通局指出，龍潭大昌路西側整體農業區開發案，規畫龍潭轉運站永久地點，該案還在都市計畫階段，尚未取得交通用地，為加速改善龍潭交通，選定鄰近國三龍潭交流道附近大昌路二段農業用地，仿八德轉運站模式，在國三交流道附近租用農地1250坪興建（先導）龍潭轉運站。

張善政表示，龍潭鄉親期待很久的龍潭轉運站開工，市府花了很久時間才找到地點，距離國三龍潭交流道只有200多公尺，明年完工啟用後，客運公車到此載客、上下高速公路都非常方便，交通局亦規畫很多市區公車、國道客運在這邊發車，將是龍潭交通很重要的里程碑，期待一年後如期如質完工，讓龍潭交通更方便。

交通局長張新福說，龍潭大昌路西側整體農業區開發案及永久轉運站設立預估需要10 年以上，短期規畫先導龍潭轉運站改善通勤壓力，該轉運站興建地上 1層樓，設置 6 席大客車月台及 123 席機車停位，納入國道客運 7條線、市區客運14條線及免費接駁公車2條線，直達機捷A21站、台鐵桃園站及新北永寧站，解決龍潭通勤通學需求。