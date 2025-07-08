YouBike首進芎林！10站點啟用 串聯竹北高鐵與竹東市區

新竹縣芎林鄉公所、代表會及戶政事務所合署辦公大樓今正式啟用，YouBike 2.0也首度進駐芎林鄉，目前已設置10站點、投放90輛一般自行車與20輛YouBike 2.0E電輔車，方便通勤、通學以及兼顧休閒遊憩功能。

新竹縣長楊文科指出，新啟用的芎林鄉公所辦公廳舍位於文德三街、文富街、文德六街間，公所、代表會、戶政事務所共同進駐，加上鄰近的衛生所、消防局芎林分隊等，提供洽公鄉親更友善的服務。此外，新竹縣推動YouBike成果驚人，周轉率達到5.73，顯示鄉親很需要YouBike，縣府也會持續爭取。

新竹縣交旅處指出，新竹縣已設置174站點、1440輛車，其中包含470輛電輔車，今年6月已突破400萬人次騎乘，還曾創下單日使用量新高8563次，平均每日每車被租借超過5次，電輔車甚至達到6次以上，這次縣府攜手芎林鄉公所投入2400萬元建置芎林10站公共自行車後，不僅讓交通更便利，還能結合在地特色發展慢旅觀光。

新竹縣交旅處表示，芎林鄉站點設置包含敏實科技大學、芎林鄉公所、鄧雨賢音樂文化公園、飛鳳山鳳鳴公園、綠獅公園、金獅公一公園、芎林兒三公園、公四水霧公園、芎林停一停車場、福昌街438巷口，從芎林出發，往西可以串聯到竹北高鐵特區，往南則接到竹東鎮，遊客來訪也可以輕鬆體驗鄉間美景。

此外，為歡慶YouBike騎進芎林鄉，微笑單車股份有限公司推出線上抽獎活動邀請民眾一騎同歡，7月8日至22日期間於新竹縣租借YouBike 2.0/2.0E上傳騎乘紀錄，將有機會抽戶外輕量野營鍋具組。