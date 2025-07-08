友善育兒空間 苗栗市親子館115年6月營運

苗栗縣政府在縣府第1辦公大樓旁新建苗栗市親子館目前已竣工，未來將分為托嬰中心及親子館兩大空間，提供托育服務及親子遊戲、互動空間等功能，預計115年6月可開始營運。

「苗栗市親子館育兒中心」是利用縣府大樓旁、舊縣議會空間拆除後興建，計畫經費新台幣2億498萬餘元，其中中央前瞻補助6000萬元，其餘經費由縣府自籌款支出，工程自112年4月中動工，今年6月竣工。

苗栗縣長鍾東錦今天會同縣府交通工務處、社會處及多名縣議員、里長前往視察整體工程進度。交工處長古明弘指出，建築規劃地上3層、地下1層，總樓地板面積約922坪，其中親子館約310坪，托嬰中心約320坪，另有共用空間約82坪；建物外觀設計靈感來自積木堆疊，簡潔大方，並採用明亮色塊變化增添童趣。

社會處長張國棟表示，主體工程告一段落後，將進行內部設計規劃及施工，建物右側為托嬰中心、左側為親子館，托嬰中心將採分齡照顧，預計可收托60至75名嬰幼兒，照顧比約4比1；親子館預計服務0至12歲孩童，空間包含親子遊戲空間、圖書閱覽室、親子課程教室等。

社會處指出，苗栗市親子館預估於明年6月可開始營運，屆時將能提供親子互動、早期教養及托育服務等多元功能，初估年度可服務達9萬人次以上。

鍾東錦表示，苗栗市出生率較低，苗栗市親子館位置適中、空間寬敞，能提供苗栗地區家庭更多元、優質的托育資源，希望未來能增加更多臨托服務，鼓勵年輕父母敢生、多生，縣府也會持續推動18鄉鎮廣設育兒空間、親子館，打造友善育兒環境。