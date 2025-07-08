桃園新屋養豬場惹民怨 張善政允成立跨局處專案解決

桃園市長張善政今天上午出席新屋區基層座談會，槺榔里陳情該里一家養豬場長期惡臭、汙染環境、蚵間里要求 撤除一家新養豬場申請，張善政承諾指示，市府成立跨局處的畜牧業空品專案，借鏡國外科技化有效解決問題，蚵間里新養豬場申設，若發現對環境影響，市府不會放行。

新屋區公所辦理基層座談會，張善政率市府民政局長劉思遠及各局處主管出席，聽取區長鄭詩鈿簡報和新屋各里里民反映地方建設和提案，槺榔里長羅鴻霖提案指出，該里一家養豬場長期散發惡臭，嚴重影響周邊居民生活品質，引發民怨。

羅鴻霖表示，槺榔里小小地方卻高達5家養豬場，鄰近里民活動中心的一家養豬場長期散發惡臭、疑似惡意排放排泄物、偷排廢水，里民用餐夾雜臭味，養豬場廢水處理設備疑似從未運作，多次陳清，迄今未實質改善，問題依舊存在，請市府重視。

蚵間里亦有一家養豬場申請新設取得建照，引起居民多次不滿抗爭，6月底居民200多人更至市府抗議，蚵間里長彭小林說，這家新設養豬場風評不好，真的影響地方觀光和里民生計，引起里民議，該養豬場在另地方未批准，為何可以在蚵間設立，她請市長重新考慮撤銷建照，保護里民生活環境及生計。

市府環保局官員表示，該局接獲槺榔里該家養豬汙染通報前往稽查6次，全新屋去年1月到今年6月共稽查71次，接獲民眾陳情就稽查；農業局官員說，該家養豬場汙染防制及廢汙水處理設施確有運作，該局6月提供除臭生物製劑改善。張善政也以兩單位作法不夠積極。