竹縣新工派出所新廳舍啟用 提升民眾洽公品質

竹縣湖口鄉新工派出所新廳舍今天落成啟用，縣長楊文科致詞表示，原廳舍老舊且空間不足，也影響辦公效率，此廳舍斥資新台幣1.2億元新建，提升員警辦公環境與民眾洽公品質。

新竹縣警察局透過文字指出，新工派出所原有廳舍自民國73年興建啟用，初期配置員警僅7人，隨地方發展與人口成長與轄區治安需求增加，目前派出所員警人數已達30人。

新竹縣警察局說，新工派出所受理案件與洽公民眾數量眾多，原廳舍早已老舊不堪、空間不足，長期影響辦公效率與民眾洽公品質，為此推動新建辦公廳舍。

楊文科今天出席啟用活動說，新工派出所為竹縣與桃園市間的重要門戶，轄內包含新竹工業區、鳳山工業區、湖口營區等關鍵治安熱點，新的辦公廳舍完工啟用，可望提升基層員警的工作條件與士氣。

新竹縣警察局表示，新工派出所新廳設置有地下1層、地上3層空間，整體空間明亮寬敞，強化執勤動線與勤務效率，也設置友善洽公空間，提供民眾更舒適的洽公環境。